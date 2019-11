Kannibaalmieren ontdekt in Poolse nucleaire bunker KVE

04 november 2019

15u12

Bron: Sky News 2 Dieren Wetenschappers hebben in een oude nucleaire bunker in Polen een unieke mierenkolonie ontdekt. De werkmieren die per ongeluk in de bunker zijn terechtgekomen, kunnen het gebouw uit de Sovjettijd niet op eigen kracht verlaten. Aangezien het voedsel schaars is, kunnen ze enkel overleven door... dode soortgenoten op te eten.

Die bewuste kolonie werd voor het eerst in 2013 aangetroffen, maar een nieuwe studie geleid door de Poolse professor Wojciech Czechowski heeft enkele bijzonderheden aan het licht gebracht. Tot hun verbazing was de kolonie na al die jaren nog op volle sterkte aanwezig. En daarvoor hadden de werkmieren een speciale overlevingstechniek ontwikkeld.

Ventilatiepijp

Onderzoekers achterhaalden dat de mieren oorspronkelijk een nest hadden gebouwd aan een verticale ventilatiepijp bovenaan de bunker. Jaarlijks vallen echter heel wat mieren via de pijp naar beneden recht de bunker in. Daar kunnen ze op eigen kracht niet meer uit. Omdat ze gedoemd zijn om op de donkere plek te blijven waar amper voedsel te rapen valt, hebben ze een andere manier gevonden om te overleven. En die is toch wat macaber. Om in leven te blijven, eten ze namelijk dode soortgenoten op.

‘Mierenoorlogen’

Dergelijk gedrag komt ook in de vrije natuur voor, maar dan eerder tijdens de lente wanneer proteïnerijk voedsel schaars is waarna er zogenoemde ‘mierenoorlogen’ uitbreken tussen kolonies onderling en de lichamen van de gesneuvelden worden opgepeuzeld.

“Ongelofelijk aanpassingsvermogen”

“Deze studie toont aan hoe groot het aanpassingsvermogen van deze mieren is om ook in zeer moeilijke omstandigheden stand te houden. Het verklaart mede hun evolutionaire succes doorheen de tijd”, aldus de onderzoekers.

Hulp

De Poolse wetenschappers hebben na hun ontdekking besloten om de onfortuinlijke kolonie in de bunker een handje te helpen. Met behulp van een balk kunnen de mieren zich nu weer op eigen kracht naar buiten begeven en staan ze in verbinding met hun oorspronkelijke kolonie bovenaan de ventilatiepijp. En ook het kannibalisme kunnen ze weer overboord gooien.