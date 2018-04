Kangoeroe sterft nadat toeristen hem bekogelden met stenen in Chinese zoo TTR

20 april 2018

13u02

Bron: Fox News 0 Dieren De Fuzhou Zoo in China is in rouw na een gruwelijke daad van enkele bezoekers. Ze bekogelden een kangoeroe met stenen, waardoor het dier zwaargewond raakte. In een rapport, dat vandaag verscheen, staat te lezen dat het dier is overleden aan zijn verwondingen.

De verzorgers van de Chinese zoo vonden op 28 februari de 12-jarige kangoeroe in een plas bloed. De medewerkers deden verwoede pogingen om de kangoeroe te redden, maar tevergeefs. Ondanks de goede verzorgingen is het dier uiteindelijk gestorven. Bovendien ontdekten de medewerkers van de zoo diezelfde dag dat ook een andere kangoeroe ernstige letsels had. Zijn toestand was kritiek, maar hij kon herstellen.

Uit autopsie en camerabeelden blijkt dat de kangoeroe om het leven werd gebracht door enkele bezoekers die stenen naar hem hebben geworpen. De toeristen werden ondervraagd en verklaarden dat ze de kangoeroes bekogelden "omdat ze stil zaten, maar hen wilden zien rondspringen."

In het rapport staat te lezen dat de directie van de zoo extra maatregelen heeft genomen om de dieren te beschermen. Zo werden onder meer nieuwe camera's geplaatst op verschillende plekken in het dierenpark. Het is echter onduidelijk of de bezoekers intussen werden vervolgd voor de feiten.

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat over de gebrekkige veiligheidsmaatregelen in een Chinese zoo. Enkele maanden geleden vond een incident plaats in een zoo in de stad Ningbo waarbij een tijger een Chinese man doodbeet.