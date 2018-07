Kangoeroe breekt in door slaapkamerraam en jaagt familie de stuipen op het lijf kg

30 juli 2018

14u17

Bron: BBC, Facebook 0 Dieren Een panikerende kangoeroe heeft een familie in Australië de schrik van hun leven bezorgd. Het beest brak binnen langs de slaapkamer, en zette vervolgens heel het huis op stelten. Omdat het gewond was geraakt, liet het beest een spoor van bloed achter tot alle kamers eruitzagen “zoals een scène van Psycho”. Dankzij het koelbloedige optreden van de bewoners kon de kangoeroe uiteindelijk toch veilig gevangen en verzorgd worden.

Dierenverzorger Manfred, die dagelijks op pad trekt om dieren uit hachelijke situaties te redden, vertelt op Facebook over de bijzondere reddingsactie. “Mensen vragen me weleens ‘Hoe ziet een typische dag er voor jou uit, Manfred?’”, aldus Manfred. “Het begint meestal met een redding van een kangoeroe. Maar vandaag was niet zo typisch”, klinkt het.

Hij kreeg gisteren een telefoontje van een gezin in Deer Park, Melbourne. De familieleden waren opgeschrikt door een wilde kangoeroe die plots door het slaapkamerraam kwam binnenvallen. Het dier brak de ruit, werd door paniek overmand en sprong meteen verder in huis. Ook het raam in de woonkamer moest eraan geloven. Door de verwondingen die hij opliep aan het gebroken glas, liet de kangoeroe een spoor van bloed na. “Hij liet elke kamer achter als een scène van Psycho”, aldus Manfred.

Uitgeput

Uiteindelijk raakte de kangoeroe uitgeput en bleef hij liggen aan de voet van het toilet. Dat kwam goed uit, want zo waren de bewoners in staat om de deur van het kleinste kamertje te vergrendelen. Daar werd het dier ook gevonden door de dierenverzorger. “Door zijn staat van uitputting was hij makkelijk te vangen en werd hij met de hand verdoofd voor de veiligheid en om hem te kalmeren.”

De verzorger is vol lof over de reactie van de bewoners. “Ze zeiden dat het raam hersteld kan worden, maar het dier misschien niet. De meesten zouden de deuren hebben opengelaten en het dier weg laten vluchten met zijn verwondingen. Puik gedaan, goede mensen.”

Verdwaald

Het beest werd naar een dierenarts gebracht. Zijn verwondingen bleken niet al te ernstig te zijn, ondanks wat eerst werd vermoed. De arts hechtte een paar sneetjes en verzorgde de pootjes, aangezien de kangoeroe klaarblijkelijk lang op verharde wegen had doorgebracht en zijn nagels afgesleten waren. Daarna mocht “Norman Bates" herstellen in het opvangcentrum waar ook andere kangoeroes worden grootgebracht.

Waarom de kangoeroe precies het huis binnensprong, is niet duidelijk. Volgens Manfred was het dier mogelijk verdwaald in de woonwijk. “Met een barrière van huizen, hekken en gesloten poorten, zag hij het raam als enige uitgang.”

Eten zoeken

Kangoeroes dringen in bepaalde delen van Australië steeds vaker door tot in drukbevolkte gebieden. In de hoofstad Canberra komen de dieren de afgelopen maanden meer dan ooit tot in de garages of achtertuinen van inwoners om eten te zoeken. Dat kan gevaarlijk zijn, zowel voor dier als mens, waarschuwt Daniel Iglesias, directeur van de Australische Parks and Conservation Service. De kangoeroes kunnen bijvoorbeeld ook op onverwachte momenten op de weg springen, waardoor ze auto-ongelukken veroorzaken.