Kangoeroe 'bedankt' graafmachine die hem redt uit modderig graf sam

03 mei 2018

14u51

Bron: NewsMail 0 Dieren In Australië hebben arbeiders van de districtsraad van Bundaberg een kangoeroe gered die tot zijn middel vastzat in een modderige put. De medewerkers van het afval- en recyclageteam rukten uit met een grote graafmachine na een telefoontje van een klant die het dier had opgemerkt.

Toen Tony Riley de gestresseerde en vermoeide kangoeroe zag zitten, besloot hij de modder ernaast weg te scheppen. "Om te beginnen begon ik naast hem een geul te graven, en ik dacht dat hij zich misschien zou omdraaien en langs daar kon ontsnappen", zegt hij aan Australische media. "Maar hij zakte nog dieper in de modder."

De man besloot aan de andere kant van de kangoeroe te graven, waarna de modder wegschoof en het dier zich kon bevrijden. "Het voelt goed om te helpen, al dacht ik niet dat het zoveel aandacht zou krijgen." Deze video van de redding ging immers viraal.

'Bedankje'

Eens uit de put, bleef de kangoeroe even staan bij de graafmachine. "Het was alsof hij naar de machine sprong en ze bedankte", zegt coördinator Kerry Dalton. "Hij stond daar en kwam even op zijn positieven voor hij weg huppelde."

Ze is niet zeker hoelang het dier in de put zat, maar denkt dat het maximaal een paar uur kon geweest zijn.