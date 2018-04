Kan groepje Tasmaanse duivels soort redden van ondergang? kv

29 april 2018

00u14

Australische onderzoekers hebben bij hoge uitzondering een groep gezonde Tasmaanse duivels gevonden. De gezonde dieren bieden nieuwe hoop dat het met uitsterven bedreigde diersoort gered kan worden.

De laatste twee decennia is de populatie met zo'n 80 procent afgenomen. De Tasmaanse duivel wordt geteisterd door een dodelijk kanker in het gezicht. De ziekte wordt overgedragen als ze bijten of paren.

Een speciaal programma is in het leven geroepen om het vleesetende buideldier, dat alleen op het Australische eiland Tasmanië voorkomt, te redden.

Onderzoekers troffen na acht dagen in de wildernis in het zuidwesten van Tasmanië er veertien aan die de ziekte niet bij zich dragen.

"Het vinden van duivels met nieuwe genetische diversiteit biedt ons kansen", liet de coördinator van het programma weten aan de Australische omroep ABC. Hij noemde de vondst "heel opzienbarend".