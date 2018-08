Kalkoenen sterven in gloeiend hete vrachtwagen zonder drinkwater Tom van der Meer

06 augustus 2018

20u31

Een vrachtwagen met pluimvee is vanmiddag in het Nederlandse Hazeldonk, vlakbij de Belgische grens, van de snelweg geplukt omdat de kalkoenen in zijn trailer het veel te warm hadden. Het was 34 graden in de kleine hokken, zo meldt een agent die erbij was. Dat was zo warm, dat meerdere kalkoenen het loodje hadden gelegd.

De veewagen stond in de file vlakbij de Belgische grens, toen de politie langsreed. De bijna 1.650 kalkoenen in het ruim hadden volgens de betrokken agent zichtbaar last van hittestress. Het bleek dat de dieren, die onderweg waren van Frankrijk naar Duitsland, helemaal geen water hadden. Normaal gesproken is dat volgens een politiewoordvoerder ook niet nodig. Maar met deze hitte gelden andere regels.



Nadat het verkeer in de file weer was gaan rijden, zette de agent het veetransport aan de kant. Daar werden de gegevens van de chauffeur genoteerd. Meer maatregelen werden op dat moment niet genomen, omdat het volgens de politie beter was als de vrachtwagen doorreed. Door de wind bleven de dieren daardoor op zijn minst een beetje koel. Morgen wordt verder gekeken of de boete naar de chauffeur gaat, of naar zijn Nederlandse werkgever.

Maatregelen

De chauffeur had volgens een politiewoordvoerder vooraf maatregelen moeten nemen. Bij de grensovergang van Hazeldonk en Meer waren die niet meer te nemen. Hij had geen materiaal bij zich om de kalkoenen te drinken te geven.

Hoeveel dieren het niet overleefd hebben, heeft de politie niet geteld. ,,De agent kon niet binnenin kijken. We hebben ervoor gekozen de gegevens te noteren en de vrachtwagen snel door laten rijden. Dat leek ons op dat moment het beste voor de beesten. Hoe langer hij stilstond, hoe warmer het werd'', aldus de woordvoerder van de Nederlandse politie.

