Kaketoe verbaast wetenschappers met 14 danspasjes en eigen choreografieën Redactie

09 juli 2019

13u43 8 Dieren Een kaketoe die met zijn danspasjes een echte superster werd op sociale media, verbaast nu ook de wetenschap. Onderzoekers inventariseerden en bestudeerden de filmpjes van Snowball en deden enkele opmerkelijke ontdekkingen. Zo stelden ze vast dat hij 14 verschillende danspasjes heeft, zelf choreografieën verzint en het eerste dier is dat op de maat van de muziek beweegt.

In 2008 verspreidden de baasjes van Snowball enkele filmpjes waarin de kaketoe danst op enkele hits uit de jaren 80 zoals Another one bites the dust en Girls just wanna have fun. De filmpjes werden gretig verspreid en de vogel haalde miljoenen views en betoverde duizenden fans. Die populariteit bereikte ook enkele onderzoekers aan de Tufts University en Harvard University, die het uitzonderlijke gedrag wilden bestuderen.

Het onderzoek van Aniruddh Patel en zijn team leidde tot twee belangrijke vaststellingen. De eerste opmerkelijke bevinding was dat de kaketoe op de maat van de muziek danst, en daarmee is hij het eerste dier waarvan bekend is dat het dit kan. Ze stelden dat vast door de muziek regelmatig vertraagd of versneld te laten horen. Wat bleek? De vogel paste zijn dansjes aan het muziekritme aan.

De onderzoekers konden ook vaststellen dat de vogel geregeld zelf danspasjes verzon en dat hij in enkele jaren tijd 14 verschillende bewegingen onder de knie had gekregen. Die danspasjes gebruikt hij ook steeds op verschillende manieren om unieke choreografieën te maken, afhankelijk van de muziek. Dat getuigt van een creativiteit die uniek is voor dieren, aldus de wetenschappers. Dieren tonen normaal alleen creatief gedrag met een fysiek doel voor ogen, zoals voedsel of voortplanting, zo zegt Platel. De dansjes van Snowball daarentegen zijn puur sociaal gedrag in de relatie met zijn baasjes.

Met verder onderzoek wil Patel achterhalen of de vogel ook danst wanneer zijn baasjes niet in de buurt zijn om hem aan te moedigen. Zo willen ze te weten komen of hij enkel beweegt met het oog op interactie met mensen of dat hij er ook zelf in zijn eentje plezier aan beleeft.