Kadaver van wild dier aangetroffen? Meld het aan Agentschap Natuur en Bos "Dode dieren niet aanraken" mvdb

20 februari 2018

17u15

Bron: Belga 0 Dieren Het Agentschap Natuur en Bos is een campagne gestart om ziektes op te sporen bij in het wild levende dieren in Vlaanderen. Het roept mensen daarom op om dode vleermuizen, grofwild (ree, everzwijn, moeflon (wild schaap), herten), amfibieën en vossen - die niet om het leven zijn gekomen door een verkeersongeval of bij de jacht - te melden bij de provinciale opvangcentra voor wilde dieren.

De monitoring van dieren die niet door verkeersongevallen of in de jacht zijn omgekomen kan de onderzoekers wijzen op de aanwezigheid van ziektes, die mogelijk een bedreiging zijn voor de volksgezondheid of de landbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om rabiës, brucellose, varkenspest of rundertuberculose.

Mensen worden gevraagd om kadavers te melden bij een van de vijf provinciale opvangcentra voor wilde dieren (VOC), waarna een medewerker ter plaatse komt om na te gaan of er sprake is van 'abnormale sterfte'. Als dat het geval is, wordt het kadaver meegenomen voor verder onderzoek. Mensen zelf raken de dode dieren beter niet aan.

Het Agentschap werkt voor de campagne samen met de provinciale opvangcentra, Diergezondheidszorg Vlaanderen, de labo's van CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie) en de Gentse faculteit Diergeneeskunde.



Mensen kunnen de opvangcentra voor wilde dieren bereiken op deze nummers:

Vlaams-Brabant: VOC Malderen (052 336410)

Limburg: VOC Natuurhulpcentrum Opglabbeek (089 854906)

Antwerpen: VOC Brasschaat-Kapellen (0473 484897)

Oost-Vlaanderen: VOC Merelbeke (09 2304646)

West-Vlaanderen: VOC Oostende (059 806766)

Dode vogels moeten gemeld worden bij het 'call center vogelgriep' (0800 99777).