Jouw paard straks aan de slag bij federale politie? HAA

03 oktober 2020

10u16

Bron: Federale politie 0 Dieren De federale politie is op zoek naar nieuwe collega-viervoeters. Alle paardeneigenaars kunnen hierop ingaan, maar er gelden wel enkele voorwaarden.

De politie neemt niet alleen mannen en vrouwen in dienst die trots zijn om te dienen: ook dieren kunnen de rangen versterken. In de marge van Werelddierendag op 4 oktober heeft de federale politie een oproep verspreid waarin ze laat weten op zoek te zijn naar tien à twaalf nieuwe paarden. De dieren vervullen in het korps taken op het gebied van bescherming, preventie en bewaking, en dit zo dicht mogelijk bij de bevolking.

Zie jij jouw paard in deze rol? Dan is dit misschien de gelegenheid om van jouw paard een toekomstig lid van de politie te maken, meldt de federale politie op haar website.

Iedereen die een paard bezit, mag het te koop aanbieden. De aankoopprijs kan oplopen tot 9.000 euro. Er gelden wel een aantal criteria. Zo moet het gaan om ruinen of niet-drachtige merries, die dit jaar minstens 3 jaar en maximum 6 jaar zijn. De paarden moeten zwart-, bruin-, grijs- of voskleurig zijn en een rustig en nieuwsgierig karakter hebben.

Lees hier alle criteria en ontdek hoe je je viervoeter kan inschrijven.