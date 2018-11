Journalist maakt beelden van geheime ‘supermarkt’ in Rusland waar je orka’s, beloega’s en zeehonden kan kopen Karen Van Eyken

Bron: CNN, Daily Mail, VL.ru, Novaya Gazeta 0 Dieren Meer dan 100 zeezoogdieren worden in een baai in het oosten van Rusland vastgehouden om ze op termijn voor veel geld te slijten aan Chinese aquaria. Journaliste Masha Netrebenko ging erheen en legde de schimmige handel bloot. De Russische autoriteiten zijn met een onderzoek gestart.

In een baai nabij de Russische stad Nakhodka - niet ver van de Chinese grens - zwemmen zeezoogdieren rond in een ‘illegale gevangenis’. Minstens elf orka’s, 90 beloega’s en enkele zeehonden worden uitgestald in de geheime supermarkt waar meerdere bewakers in camouflagekleding de wacht houden.



Daarnaast moeten hoge hekken en camera’s pottenkijkers afschrikken. Toch gingen journalist Masha Netrebenko en andere dierenrechtenactivisten op onderzoek uit. Wat ze zagen, tartte elke verbeelding.

“De grootorde van de illegale handel is bijna niet te vatten”, zei Masha Netrebenko. “Het is een echte supermarkt van zeezoogdieren.”



“Vanuit de lucht zagen we veel beloega’s in gevangenschap zitten. De beelden hebben me diep geschokt. Alleen de oceaan kan de echte thuis van deze wilde dieren zijn en niet dergelijke kleine bassins.” De journalist claimt dat er ook zeehonden opgesloten zitten met het oog op een toekomstige verkoop.



Een dierenrechtenactiviste legde klacht neer bij de politie nadat onbekenden haar hadden belemmerd om foto’s te nemen van de omstreden praktijken in de baai. Een internetportaal uit Vladivostok, VL.ru, slaagde er toch in om enkele foto’s van de onfortuinlijke dieren in veel te krappe kooien te publiceren.



Een correspondent van Primamedia tenslotte maakte een video (zie hieronder vanaf 1'40") die ogenschijnlijk laat zien hoe een dier verplaatst wordt van het ene bassin naar het andere, mogelijk ter voorbereiding van een toekomstig transport.

“Marteling”

Greenpeace omschreef de condities waarin de dieren worden vastgehouden als “marteling”. “Indien men de dieren aan dit hoge tempo blijft vangen en opsluiten, lopen we het risico om onze hele orka-populatie te verliezen”, verklaarde Oganes Targulyan, onderzoekscoördinator van Greenpeace Rusland.

Nochtans is de vangst van orka’s streng gereguleerd en alleen toegestaan voor ‘educatieve en wetenschappelijke doeleinden’, zo meldde het Russische persbureau RIA-Novosti dat tevens bevestigde dat de Russische autoriteiten met een onderzoek zijn gestart.

Volgens de lokale krant ‘Novaya Gazeta’ zitten sommige dieren al maandenlang gevangen - wachtend op een geïnteresseerde koper. Het dagblad kon vier firma’s identificeren die bassins huren in de baai en die zouden betrokken zijn bij de verkoop van de dieren. Novaya Gazeta vlooide uit dat 13 orka’s aan China werden verkocht tussen 2013 en 2016. Daar schieten aquaria als paddenstoelen uit de grond en het publiek is er dol op.

Miljoenenbusiness

Het zou dan ook gaan om een miljoenenbusiness. Een orka zou minimaal een miljoen euro opbrengen, sommige bronnen maken zelfs gewag van vijf miljoen euro.

“Waar staat geschreven dat de natuurlijke rijkdommen van ons land zomaar van de hand kunnen worden gedaan?”, werpt de krant op. “Niet alleen is de vangst van walvissen en dolfijnen verschrikkelijk onethisch, maar de lucratieve verkoop is daarenboven een financieel-economische misdaad”, stelt Novaya Gazeta.