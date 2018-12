Jongen belt aan om zijn hond weg te geven, maar laat haar aan paal achter: “Dit breekt toch je hart” Erik Luiten

03 december 2018

00u03

Bron: AD.nl 0 Dieren Een jongeman heeft vanavond in het Nederlandse Tilburg een hond aan een lantaarnpaal vastgemaakt ‘omdat hij van haar af moest’. Hij belde bij buurtbewoners aan op de Ringbaan Oost, om te vragen of zij misschien zijn hond wilden. Iets later werd ze vastgebonden op straat gevonden.

De jongen belde in de buurt bij meerdere woningen aan, om te vragen of iemand zijn hond wilde overnemen. Daar kreeg hij te horen dat hij beter een dierenambulance kon bellen. Hij vertrok daarna weer met zijn hond, maar na tien minuten werd het dier vastgebonden aan een lantaarnpaal aangetroffen.

Achtergelaten

Lowie Boer uit Tilburg vond de hond. Bij hem was nét niet aangebeld, wel bij zijn buurvrouw. “Omdat ik een camera heb hangen denk ik dat hij mijn huis oversloeg”, vertelt hij. Hij nam de achtergelaten hond niet mee naar huis, maar dacht er wel even over na. “Ik heb een klein hondje, een tweede hond erbij zou die niet pikken helaas.”



Daar zat de hond dan op straat, achtergelaten en vastgebonden aan de paal. Ze keek stilletjes voor zich uit, schijnbaar wachtend op haar baasje die haar had achtergelaten.

Dakloos?

Twee meisjes uit de buurt hadden de jongen vlak daarvoor hard zien wegrennen. Wie hij is, is nog niet bekend. Waarom hij van de hond af moest ook niet. Wel is duidelijk dat hij niet meer voor de hond kon zorgen en iemand probeerde te vinden die de zorg op zich kon nemen. Volgens de buurtbewoners leek hij dakloos en nog behoorlijk jong.

Kwispelen

“Ze kwispelde toen ik aan kwam lopen”, zegt Boer. Ze kreeg wat te eten en wat water van buren. “Ze was erg lief en gaf pootjes”, klinkt het. Ondertussen werd de politie gebeld. Die haalde de viervoeter op en heeft haar naar het asiel gebracht. “Misschien dat ze een chip in haar nek heeft, dan weten ze zo wie de eigenaar is”, aldus Boer.

“Tranen in mijn ogen”

Mensen reageren onder het bericht op de Facebookpagina Heel Tilburg in een Groep enorm verontwaardigd. “Ik krijg er tranen van in mijn ogen”, “Dit breekt toch je hart”, reageren mensen. “Had ik haar maar gevonden, dan had ik haar mee naar huis genomen en vertroeteld”, schrijft iemand anders. “En voor diegene die hem zo heeft achtergelaten: je bent geen huisdieren waard, droeftoeter!”

