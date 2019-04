Jongen (17) slaat aanval van grizzlybeer af mvdb

Bron: New York Post 0 Dieren Een 17-jarige jongen is zondag in de Amerikaanse staat Montana gewond geraakt door een aanval van een grizzlybeer. De jongen kon het razende dier afweren door een spray te spuiten, maakte het staatsministerie van visserij, wild en parken maandag bekend.

De adolescent zocht in het landelijke Madison Valley naar afgeworpen rendiergeweien. Hij hoorde rond twee uur ‘s namiddags een dreun, draaide zich verschrikt om en stond plots oog in oog met de beer. De grizzly greep de jongen vast en duwde hem tegen een boom. Het beest liet even los, waardoor de jongen probeerde om weg te kruipen. Hij werd vervolgens met een enorme kracht met zijn gezicht op de grond geduwd. De knaap greep hierop zijn rugzak en bespoot de beer met een speciale spray met een afstotende geur. De beer liep vervolgens weg.



Eens bekomen kon hij met zijn walkietalkie zijn familie bereiken. Zij zaten enkele kilometers verder in een blokhut. De gewonde jongen werd overgebracht naar het dichtstbijgelegen ziekenhuis. Hij mocht al snel het hospitaal verlaten. Staatsbosbeer van Montana gaat ervan uit dat de aanval het werk was van een grizzlybeer. De identiteit van de jongen werd niet bekendgemaakt.

