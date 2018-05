Jongen (12) negeert bordjes, doodt zwanger stokstaartje en krijgt nu doodsbedreigingen sam

20 mei 2018

20u09

Bron: Independent 0 Dieren Een domme actie van een twaalfjarige jongen leidde tot de dood van een populair stokstaartje in een Hongaarse dierentuin. Het kind krijgt nu doodsbedreigingen.

Tijdens een schooluitstap naar de Kecskemeti Zoo stak de jongen zijn vinger door de tralies, hoewel overal wordt gewaarschuwd dat niet te doen. Zara, een populaire en zwangere meerkat, zette daarop haar tanden in de hand van de jongen. Waarschijnlijk deed ze dat omdat ze de leerling zag als een bedreiging en ze haar gezin en ongeboren nakomeling wilde beschermen. De jongen trok zijn pijnlijke hand snel weg, waardoor hij Zara op de grond keilde en het dier overleed.

Directeur Tamás Tokovics van de dierentuin zette een emotioneel bericht online, waardoor de tragedie groot nieuws werd in Hongarije. "Zara was een van populairste dieren, niet alleen bij ons, maar ook voor de bezoekers en de media." Tokovics zegt dat Zara een half jaar in zijn kantoor en bij hem thuis woonde, toen ze anderhalf jaar geleden arriveerde in de dierentuin. Haar dood raakt hem dus erg hard.

Schuld

"Wiens schuld is het?", vraagt de directeur zich nog af. "Dat de jeugd van vandaag steeds minder respect krijgt voor de natuur en het leven, of dat de begeleiders zich steeds minder bewust zijn van de leerlingen die hun toevertrouwd worden, of de ouders? Ze hebben steeds minder tijd voor een gesprek waarin ze hun kinderen wijzen op respect voor elkaar en de natuur."

Hoewel Tokovics ook oproept geen zondebok te zoeken, vinden verscheidene mensen toch dat de onvoorzichtige jongen moet boeten. Met een gevangenisstraf, of veel erger. "Hij zou zo hard op de grond moeten gegooid worden dat hij niet meer rechtstaat", luidt een van de commentaren. De jongen ontving ook doodbedreigingen.