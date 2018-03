Jonge witte dolfijn van de dood gered, maar Tyonek leeft nu in gevangenschap LG

13 maart 2018

15u23

Bron: AP 1

Maak kennis met Tyonek, de mannelijke witte dolfijn van vijf maanden oud. Toen het kalfje slechts een maand oud was, werd hij van de dood gered nadat hij aanspoelde voor de kust van Alaska. De toekomst zag er niet goed uit voor het kalfje, want hij was sterk verzwakt en ondervoed. Na 160 dagen intensieve verzorging heeft de witte dolfijn, een bedreigde diersoort, zijn nieuwe thuis gevonden in het SeaWorld-pretpark in Texas.