Jonge orka gestorven in groep van rouwende mama die overleden kalfje 17 dagen meedroeg Joeri Vlemings

14 september 2018

Bron: Time 0 Dieren De zieke, vierjarige orka Scarlet (J50) is niet meer. J50 behoorde tot de ernstig bedreigde groep van nu nog amper 74 orka's in de regio Pacific Northwest. In de zomervakantie werd een rouwende moederorka uit dezelfde clan nog wereldnieuws, omdat ze haar overleden kalf meer dan twee weken lang drijvende hield. De orka's in dat deel van de Grote Oceaan - de 'southern resident killer whales' (SRKW) - konden zich de laatste drie jaar niet meer succesvol voortplanten en zijn met uitsterven bedreigd.

De Amerikaanse en Canadese kustwachten zochten gisteren nog samen koortsachtig naar de jonge zwaardwalvis Scarlet, helaas zonder resultaat. J50 werd sinds vorige vrijdag niet meer gezien. Een betrokken wetenschapper verklaarde daarop de orka dood. Al willen de federale autoriteiten de zoektocht nog altijd voortzetten. "We willen er alles aan doen om J50 zeker niet te missen als ze daar nog ergens rondzwemt", klinkt het. "We geven de hoop nog niet op." Zowel de Amerikaanse als de Canadese overheid heeft al heel wat middelen gepompt in het speuren naar J50. Gisteren onder meer nog een helikopter, tien zoekboten en enkele spottersploegen.

De jonge zwaardwalvis was erg ziek. Pogingen om het dier te redden, mislukten. Een dierenarts schoot een pijl met antibiotica in Scarlets lijf en er werd levende zalm voor haar neus gedropt, in de hoop zo medicatie te kunnen toedienen. Wetenschappers overwogen zelfs de orka te vangen om haar te kunnen behandelen tegen parasieten. Maar sinds vrijdag vorige week liet J50 zich niet meer zien. Scarlet was eerder deze maand al eens 'vermist', maar toen werd ze even later toch weer in de groep gespot, in de buurt van Vancouver Island.

De orka's zijn in de VS en Canada al meer dan tien jaar een bedreigde diersoort. Hun aantal is op dit moment het laagste in meer dan dertig jaar in de Pacific Northwest, een regio met onder meer de Amerikaanse staten Oregon en Washington en de Canadese provincie Brits-Columbia. De walvissen hebben er last van de vervuiling, van het lawaai van boten en schepen, en vooral van een groot voedseltekort. Orka's zijn dol op chinookzalm, die door overbevissing en de aanleg van dammen eveneens massaal ten onder ging.

Orka Tahlequah (J35) komt uit dezelfde clan als J50 en haar moeder J16, waarvan de gezondheidstoestand deze maand mee verslechterde samen met dat van haar dochter Scarlet. J35 veroverde afgelopen zomer nog duizenden mensenharten over de hele wereld als rouwende mamaorka, die haar dode kalfje zeventien dagen lang boven water hield, met hulp van de rest van de J-familie. Het kalfje kwam op 24 juli ter wereld, maar het overleed amper een half uur na de geboorte. Ook andere zwangerschappen in de clan eindigden met sterfte. Geen enkele baby redde het sinds 2015. De reden volgens het Centrum voor Walvisonderzoek in Washington: de moeders hebben gewoon niet voldoende voedsel.

Het Centrum luidt nog maar eens de alarmbel en klaagt aan dat er alleen maar "task forces opgericht worden en conferenties gehouden worden die op niets, zelfs minder dan niets, uitdraaien, én zo de aandacht en middelen afleiden van een oplossing voor de onderliggende ecologische problemen".