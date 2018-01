Jonge hond wordt op amper 50 meter van asiel gedumpt en vriest dood ADN

14u44 25 Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Facebook Dieren Een schokkend geval van dierenmishandeling leidt tot heel wat ophef in Duitsland. In Neubrandenburg werd een dode puppy aangetroffen, vastgebonden aan een paal en met de bek dichtgesnoerd. En dat op slechts 50 meter van een asiel. De politie onderzoekt de zaak.

Het was een voorbijganger die zondagmorgen het kleine zwarte hondje levenloos naast de paal zag liggen. Meteen lichtte hij het dichtstbijzijnde asiel in, dat amper 50 meter verder ligt. Een medewerker snelde ter plaatse, maar de pup bleek overleden. Vermoedelijk is het beestje doodgevroren.

“Waarom heeft die persoon dit dier niet gewoon naar het asiel gebracht?”, vragen velen zich af. Het feit dat de mond van het hulpeloze dier was vastgemaakt, zodat niemand zijn geblaf zou horen, doet helaas vermoeden dat dit het werk is van een dierenbeul. De politie heeft een onderzoek ingesteld en hoopt dat getuigen iets gezien of gehoord hebben. De viervoeter bleek een chip te hebben. Zo konden de autoriteiten de baasjes, uit het nabijgelegen Prenzlau, intussen lokaliseren. Het is evenwel niet zeker of de eigenaars ook de dierenbeulen zijn.

Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern ZEUGEN GESUCHT, BITTE TEILEN In Neubrandenburg wurde in der Nähe des Tierheims ein kleiner, schwarzer Mischlingshund angebunden und allein gelassen. Der Hund ist vermutlich erfroren. Laut...