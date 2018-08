Jonge dierenbeulen gebruiken katjes als voetbal: één diertje gestorven avh

04 augustus 2018

22u20

Bron: Facebook 0 Dieren In Leuven heeft een groepje jongeren een ronduit walgelijk spelletje gespeeld met twee katjes. Ze gebruikten de twee beestjes als voetbal. Een vrouw kon de groep nog tegenhouden, maar ze kon niet verhinderen dat één katje het leven liet.

De katjes waren amper enkele maanden oud en werden vorige week achtergelaten op een speelpleintje in Leuven. Gisteren zag een vrouw hoe een groep jongeren de twee dieren schopte en als voetbal gebruikte. Dat laat kattenopvang Zwerfkat in Leuven vandaag weten op Facebook. De jongeren bedreigden de vrouw zelfs nog nadat ze de dieren probeerde te redden.

Eén katje kon de vrouw niet meer redden, het andere bracht ze snel naar de dierenarts. Het beestje had bloeduitstortingen, maar overleefde de mishandeling wel.

De vrouw heeft het katje intussen in huis genomen en ‘Pacha’ gedoopt. “De lieve vrouw heeft hem in haar hart gesloten en geeft hem voor eeuwig en altijd een thuis. Hij ligt de hele tijd in haar nek te ronken", klinkt het op Facebook.

De politie is op de hoogte van het incident.