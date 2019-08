Jong egeltje sterft nadat jongens hem als voetbal gebruiken Sanne Sleutjes HR

27 augustus 2019

12u25

Bron: Brabants Dagblad 8 Dieren In het Nederlandse Oss, tussen ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen, is de Dierenambulance deze week opgeroepen om een gewond egeltje op te halen nadat het ernstig was mishandeld. Volgens de vrouw die de egel had opgevangen hadden een paar jongens het diertje als voetbal gebruikt. Het egeltje overleefde het niet.

Het gewonde egeltje leefde nog toen medewerkers van de Dierenambulance zondagavond aankwamen bij het huis waar het dier werd opgevangen. De bewoonster vertelde hen dat haar zoon hem had gevonden. Na een nachtje stappen had hij een groep jongens gezien die volgens hem dronken waren en die iets aan het over en weer schoppen waren. Dat bleek de egel te zijn. Hij nam het diertje mee naar huis om hem te verzorgen.

Schedel verbrijzeld

De dierenarts onderzocht het egeltje: Hij bleek een verbrijzelde schedel en kaak te hebben. Ook had hij hersentrauma opgelopen. Er kon niets meer voor het beestje gedaan worden. Het egeltje was pas vijf à zes maanden oud. Het is nog niet duidelijk wie de jongens waren die met het diertje voetbalden.

