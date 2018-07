Jong dwergolifantje op Borneo doodgeschoten "uit wraak" kg

26 juli 2018

10u54

Bron: Yahoo News 7 Dieren Er is opnieuw een dwergolifant dood teruggevonden op Borneo. Vermoedelijk werd het olifantje doodgeschoten nadat het de gewassen van een nabij dorpje had beschadigd. Dat meldt de lokale dierenbescherming. Daarmee komt het dodental sinds april op negentien.

Het olifantje zou ongeveer vier jaar oud zijn geweest en werd gevonden langs de kant van de weg in Kampung Kuala Tongod, op het eiland Borneo. Het was meteen duidelijk dat het dier niet werd gedood door stropers, aangezien zijn slagtanden nog intact waren. Die zouden anders meegenomen zijn om het ivoor door te verkopen op de zwarte markt.

Volgens de directeur van de dierenbescherming zou de olifant uit wraak zijn vermoord omdat het de gewassen van een dorpje in de buurt had vernietigd. Onder andere bestonden de gewassen uit palmbomen waaruit palmolie gewonnen wordt. Het is nog niet duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de dood van het olifantje.

De afgelopen vier maanden zijn er al negentien dode dwergolifanten gevonden op het eiland. Ze werden onder meer vermoord door stropers of vergiftigd. Desondanks staat de Borneodwergolifant bekend als een bedreigde diersoort. Wereldwijd zijn er nog maar zo’n 1.500 exemplaren te vinden.