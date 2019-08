Jong dolfijntje sterft “tijdens show” in Bulgaars dolfinarium kg

31 augustus 2019

11u39

Bron: BBC, BTV 0 Dieren Het dolfinarium in de Bulgaarse stad Varna ligt onder vuur na de dood van een babydolfijn. Het dier zou volgens getuigen eerder deze maand gestorven zijn tijdens een liveshow, voor de ogen van de bezoekers. Het kleintje werd amper negen dagen oud.

Volgens lokale nieuwszender BTV Novinite zou het dolfijntje omgekomen zijn tijdens een optreden op 9 augustus. Een toeschouwer vertelde dat de middagshow plots werd stilgelegd. De dolfijnen stopten hun kunstjes en de bezoekers werden gevraagd te vertrekken. Mensen die in het aangrenzende café zaten, zouden het lichaam van de dode dolfijn hebben gezien.



Die dag zelf repte het dolfinarium met geen woord over wat er gebeurd was. Een bericht op Facebook toont aan dat de overige voorstellingen op die dag werden geannuleerd wegens “werken”. Bijna een week later werd pas bevestigd dat de babydolfijn om het leven kwam. Het dolfinarium ontkent echter dat dat gebeurde tijdens het optreden.

Zes dieren overleden

De verklaring deed weinig om de verafschuwde reacties te temperen. De faciliteit kreeg bakken kritiek op sociale media en bracht uiteindelijk een officiële verklaring uit waarin het van zich afbeet. “Nooit hebben pasgeboren dolfijnen in het Dolfinarium, evenals hun moeders, deelgenomen aan de shows”, klinkt het in het statement. Ook zegt het dolfinarium conform de Bulgaarse wetgeving te handelen.



Desondanks ligt het sterftecijfer in het dolfinarium veel hoger dan andere vergelijkbare centra, beweert dierenrechtenorganisatie Four Paws aan BTV. In de afgelopen vijf jaar stierven er maar liefst zes dieren: vijf dolfijnen en één zeehond. Er werd een online petitie opgestart om het park te sluiten.