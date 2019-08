Jogster betrapt vrouw bij dumpen van kitten: “Ik kook van woede” Gyurka Jansen

18 augustus 2019

21u04

Bron: AD.nl 31 Dieren Tijdens haar hardlooprondje betrapte de Nederlandse Myrna Hollestein gisteren iemand die net een kitten langs de weg dumpte. Op Facebook schrijft ze een boos bericht aan de vrouw die zich na het achterlaten van het zes weken oude katertje snel uit de voeten maakte. “Ik kook echt van woede dat je dit je dier kan aandoen.”

Hollestein liep vlak bij de jachthaven in het Nederlandse Ridderkerk toen ze verderop een vrouw met een kattenmand in de berm zag staan. Ze riep de vrouw nog na, maar die liep snel richting de wagen waarin ze gekomen was. “Je baalde er vast van dat ik net hardlopend de verder verlaten weg op liep”, schrijft ze.

Terwijl de vrouw in haar auto stapte en wegreed richting, kwam het zojuist gedumpte katje al de berm uit gekropen. “Je hebt vast niet in je achteruitkijkspiegel gezien dat het schattige katertje het gras uit sprong en nog een paar meter achter jullie auto aan rende”, schrijft Hollestein emotioneel. “Mijn hart brak, dit beeld staat op m’n netvlies gebrand.”



Gelukkig kon Hollestein het katertje oppakken en meenemen. Bij de jachthaven heeft ze samen met een man de Dierenambulance gebeld. Die hebben zich nu over het beestje ontfermd en gaan op zoek naar een plekje bij een moederpoes.

“Was hij niet perfect genoeg om te houden?”, vraagt Hollestein zich nog woedend af. Ze hoopt dat iemand anders ook iets gezien heeft of weet wie er ineens minder kittens in huis heeft. “Wat ben je een verschrikkelijk persoon als je dit doet!”