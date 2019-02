Jogger wurgt poema met blote handen na aanval tijdens rennen kv

05 februari 2019

22u09

Bron: Reuters, CPW.state.co.us 0 Dieren In de Amerikaanse staat Colorado heeft een jogger een jonge poema gewurgd toen het dier hem aanval. Het gaat om zelfverdediging, delen de autoriteiten mee.

De man, wiens identiteit niet werd vrijgegeven, liep op een pad in de Horsetooth Mountain Open Space, een park op zo’n 110 kilometer van de stad Denver. Toen hij iets achter zich hoorde en zich omdraaide, viel het dier hem aan en zette het zijn klauwen en tanden zijn rug, gezicht, benen en armen. In een strijd op leven en dood wurgde de man het wilde dier met zijn blote handen, bevestigt een woordvoerder van Colorado Parks & Wildlife (CPW). “Er werd geworsteld en de kat greep zijn arm vast, maar hij kon het dier versmachten.”

De jogger kon zich nog zelf naar het ziekenhuis begeven, waar hij werd opgenomen met zware verwondingen. Hij verkeert echter niet in levensgevaar.



Hoe groot de poema precies was, is onduidelijk, omdat andere dieren zich voedden met het karkas voor de parkmedewerkers ter plaatse kwamen. Vermoedelijk ging het om een mannetje. De resten van het dier werden overgebracht naar een laboratorium voor een autopsie.

“De renner deed alles wat hij kon om zijn leven te redden”, zegt Mark Leslie, regiomanager van CPW. “In geval van een aanval door een poema moet je alles doen wat binnen je mogelijkheden ligt om terug te vechten, net zoals deze man gedaan heeft.”

“Aanvallen door poema’s zijn zeldzaam in Colorado en het is jammer dat het jachtinstinct van het dier getriggerd werd door de renner”, luidt het in een mededeling van CPW. “Dit had heel anders kunnen aflopen.” In de voorbije 100 jaar stierven minder dan 20 mensen als gevolg van een aanval door een poema. Sinds 1990 vonden er 16 bekende aanvallen plaats in Colorado.

