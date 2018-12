Japan wil weer op walvisjacht en overweegt uit Internationale Walviscommissie te stappen IB

20 december 2018

06u38

Bron: Belga 0 Dieren Japan wil weer op walvissen kunnen jagen. Maar binnen de Internationale Walviscommissie geldt een verbod op commerciële walvisvangst en dus bekijkt het land hoe het uit die IWC kan treden.

De regering zou tegen het einde van het jaar een beslissing nemen, bericht het Japanse persbureau Kyodo vandaag op basis van anonieme bronnen.

Volgens een woordvoerder van het Japanse ministerie van Visserij is er nog geen beslissing genomen, "maar worden alle opties bestudeerd".

Jacht in eigen wateren

Ook in het verleden dreigde het land er al mee uit de Internationale Walviscommissie te stappen. Japan zou vooral in eigen wateren op jacht gaan. Jagen op walvissen in Arctische wateren is uitgesloten, klinkt het. Volgens het land is de jacht verdedigbaar, want de walvispopulatie is sterk gestegen.

Het moratorium op commerciële walvisvangst geldt sinds 1986. Japan doodde de voorbije jaren wel dieren, maar officieel "om wetenschappelijke redenen".