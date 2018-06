Japan wil opnieuw officieel op walvissenjacht IVI

27 juni 2018

08u05

Bron: Belga 0 Dieren Tijdens de volgende bijeenkomst van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) in september, zal Japan een voorstel indienen om de jacht op bepaalde walvissoorten opnieuw mogelijk te maken. Dat heeft de liberale regering van premier Shinzo Abe dinsdag beslist, zo meldt het persagentschap Kyodo.

Volgens Kyodo gaat het om walvissoorten die nog "relatief overvloedig" voorkomen. Concreet worden onder meer dwergvinvissen genoemd. Het is echter onzeker of het voorstel tijdens de bijeenkomst van de IWC op genoeg steun zal kunnen rekenen.

"Wetenschappelijk onderzoek"

Japan doet officieel sinds 1987 niet meer aan commerciële walvisvangst, in overeenstemming met een memorandum uit 1986. Het land bleef echter op walvissen jagen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag legde Japan daarvoor in 2014 een verbod op om nog walvissen te vangen.

Tokio besliste toen om een jaar niet te jagen op de zoogdieren, maar daarna greep Japan al snel weer naar de harpoen, zij het op kleinere schaal. Afgelopen maart nog keerde een walvisvloot terug naar Japan nadat hij 333 dwergvinvissen had gevangen.

Sinds de beslissing van het Gerechtshof is ook binnen de IWC de verdeeldheid over het beleid van Tokio verdeeld. In Japan gaan daarom almaar meer stemmen op om uit te internationale organisatie te stappen.