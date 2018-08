Japan vangt ondanks verbod weer 177 walvissen "voor wetenschappelijke doeleinden" LVA

22 augustus 2018

06u57

Bron: Belga 0 Dieren Japan heeft in ruim drie maanden tijd in totaal 177 walvissen gevangen in het noordwesten van de Stille Oceaan. Dat heeft het Japanse agentschap van Visserij woensdag bekendgemaakt. Officieel wordt de vangst aangewend voor wetenschappelijk onderzoek, maar internationaal is er heel wat kritiek op de praktijk.

Een vloot van drie schepen ving op een periode van 98 dagen in totaal 43 dwergvinvissen en 134 Noordse vinvissen. Volgens het agentschap van Visserij helpt de walvisjacht bij onderzoek naar het ecosysteem van de zoogdieren.

Japan doet officieel sinds 1987 niet meer aan commerciële walvisvangst, in overeenstemming met een memorandum uit 1986. Het land bleef echter op walvissen jagen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, hoewel het vlees wel grotendeels op de markt wordt verkocht. Na een klacht van Australië legde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag Japan in 2014 uiteindelijk een verbod op om nog walvissen te vangen.

Tokio besliste na die uitspraak om een jaar niet te jagen op de zoogdieren, maar daarna greep Japan al snel weer naar de harpoen, zij het op kleinere schaal. Afgelopen maart keerde nog een walvisvloot terug met 333 dwergvinvissen.

In juni had de regering van premier Shinzo Abe al aangekondigd dat ze bij de volgende bijeenkomst van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) in september een voorstel zal indienen om de jacht op bepaalde "relatief overvloedige" walvissoorten opnieuw mogelijk te maken.