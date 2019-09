Japan opnieuw gestart met jaarlijkse dolfijnenjacht ttr

02 september 2019

12u42

Bron: anp 12 dieren Japan is begonnen met de omstreden jaarlijkse dolfijnenjacht bij de kustplaats Taiji, meldt de BBC. De dieren worden in een baai gedreven, waarna ze met messen worden gedood voor hun vlees. De jacht op de dolfijnen wordt al lang internationaal veroordeeld.

Japanners jagen al decennia op dolfijnen bij Taiji. De jacht kreeg wereldwijde aandacht toen in 2009 de Oscar-winnende documentaire 'The Cove' verscheen, die gaat over de slacht van de dolfijnen.

Het dolfijnenjachtseizoen duurt ongeveer een half jaar. Ook worden er dieren levend gevangen. Deze gaan in de meeste gevallen naar aquaria of dierenparken. Eerder dit jaar begon Japan ook weer met de walvisjacht, wat eveneens tot veel kritiek leidde.