Japan doodt 50 walvissen in beschermd gebied: "Dit is absurd" HA

04 september 2018

11u17

Bron: IPS 6 Dieren Japanse walvisvaarders hebben dit jaar al meer dan vijftig walvissen gedood in beschermde wateren in Antarctica. Dat zegt het Wereldnatuurfonds op basis van cijfers van de Internationale Walvisvaartcommissie, die vandaag samenkomt in Brazilië.

Het Ross Sea Zeereservaat is een beschermd gebied van meer dan 1,5 miljoen vierkante kilometer in de Zuidelijke Oceaan. Het werd in 2016 in het leven geroepen om kwetsbare soorten zoals Antarctisch krill, keizerpinguïns en verschillende walvissoorten te beschermen.

Toch kan Japan er nog steeds op walvissen jagen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, zegt het WWF. Uit analyse van documenten van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) blijkt dat Japanse walvisvaarders dit jaar meer dan vijftig dieren doodden binnen de grenzen van het reservaat. Het Wereldnatuurfonds roept het IWC op om het achterpoortje te sluiten en de jacht te beëindigen.



"Het is absurd dat Japan een oceaanreservaat kan binnenvaren en walvissen kan harpoeneren", zegt Chris Johnson van het WWF. "Mensen over de hele wereld die de creatie van het historische zeereservaat toejuichten, zullen geschokt zijn dat binnen de grenzen van het reservaat walvissen worden gedood. Enkel de Internationale Walvisvaartcommissie kan het achterpoortje sluiten dat toelaat dat walvissen geharpoeneerd worden in beschermde gebieden."

Internationaal hof

In 2014 oordeelde ook het Internationaal Gerechtshof dat de wetenschappelijke motivatie van de walvisvangst geen steek houdt, en beval het Japan om alle vergunningen te annuleren. Japan reageerde prompt door een nieuwe vergunning uit te schrijven voor het jaarlijks doden van 333 dwergvinvissen per jaar in de Zuidelijke Oceaan - een vermindering met ongeveer een derde.

Die vergunning loopt tot 2027, en begin dit jaar nog meldden Japanse kranten dat het ministerie voor Visserij investeert in een nieuw moederschip voor de walvisvangst. Dat wijst op de vastberadenheid van het land om de jacht nog jaren vol te houden.