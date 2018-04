Japan blijft doorgaan met omstreden walvisvangst HA

05 april 2018

10u03

In Japan is een vloot van vier walvisvaarders uitgevaren vanuit een haven in het noordoosten van het land. Er zijn volgens overheidsbronnen zo'n 80 walvissen in de buurt gesignaleerd.

De jacht zal tot eind april duren en heeft plaats tot op zo'n 90 kilometer rond de haven van Ayukawa nabij de stad Ishinomaki. De Japanners noemen de jacht "een wetenschappelijke missie over de walvissen in dat deel van de Stille Oceaan". Gelijkaardige expedities zijn gepland in mei en in de herfst vanuit andere uitvalbasissen van het land. Een walvisexpidite keerde zaterdag terug van een expeditie nadat ze 333 walvissen hadden gedood, ondanks grote internationale kritiek.

Het internationaal gerechtshof had Japan al in 2014 veroordeeld tot het opschorten van zijn walvisprogramma, omdat het in overtreding is van het moratorium van 1986 op walvisvangst. Officieel was Japan in 1987 gestopt met de commerciële walvisvangst, maar het land vindt toch nog altijd achterpoortjes om de vangst voort te zetten.