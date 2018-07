Jane Goodall wil loterijticket om grizzlybeer te mogen afknallen, met een bijzondere reden kv

17 juli 2018

06u11

Bron: National Geographic 0 Dieren Eerder dit jaar zette de Trump-administratie na een jarenlang verbod het licht weer op groen voor de jacht op grizzlyberen. Nu proberen dierenrechtenactivisten de felbegeerde jachtvergunningen te bemachtigen, om te vermijden dat ze in de handen van echte jagers zouden belanden. Onder andere Jane Goodall stelt zich kandidaat voor een licentie.

De legendarische Jane Goodall is wereldwijd bekend om haar onderzoek van chimpansees. De 84-jarige dierenrechtenactiviste neemt deel aan de loterij om een jachtvergunning te winnen voor Wyoming. Die geeft haar het recht om in de regio van het Yellowstone National Park een grizzlybeer te mogen doodschieten. Iets wat ze echter allerminst van plan is.

Ook de 78-jarige Cynthia Moss, die zich al haar hele leven inzet voor de bescherming van olifanten tegen stropers in Oost-Afrika, wil een van de 22 felbegeerde licenties bemachtigen.

Protestactie

Samen met andere natuurbeschermers willen de vrouwen daarmee protesteren tegen de eerste grizzlyjacht in Wyoming in 44 jaar.

De economische redenering door mensen die eenvoudigweg beren willen doodschieten, houdt geen stand. Cynthia Moss

“Ik vind gewoon dat het verkeerd is om dieren te doden voor het plezier”, reageerde Moss aan National Geographic. “Toerisme brengt miljoenen meer op dan het bedrag dat gegenereerd wordt door het doden van grizzly’s. De economische redenering door mensen die eenvoudigweg beren willen doodschieten, houdt geen stand.”

Jane Goodall uitte haar ongenoegen over de berenjacht bij leden van het Amerikaans Congres. Het is absurd om beren die geliefd zijn door miljoenen mensen om te vormen tot opgezette hoofden op de muur of tot een vloertapijt waar maar een paar mensen voordeel bij hebben, argumenteerde ze.

Foto’s, geen kogels

Met de campagne ‘Shoot ‘em With A Camera, Not A Gun’ (vrij vertaald ‘Schiet plaatjes, niet met een geweer’) stellen natuurbeschermers het nieuwe beleid aan de kaak. De campagne werd slechts enkele dagen geleden opgestart, maar ging al snel viraal via sociale media. Ze maande tegenstanders van de berenjacht aan om zich kandidaat te stellen voor een jachtvergunning voor de deadline maandagavond verstreek. Degenen die erin slagen een licentie te bemachtigen, zullen in de herfst de bergen intrekken om foto’s te maken van de beren, in plaats van hen te doden.

Deelnemen aan de loterij kost amper 20 dollar. Maar wie een vergunning toegekend krijgt, moet wel flink wat geld op tafel leggen. Inwoners van Wyoming betalen 602 dollar. Gegadigden van buiten de staat moeten 6002 dollar neertellen. Driekwart van de licenties zijn voorbehouden voor inwoners van Wyoming. De overige worden verdeeld onder 'winnaars' van buiten de staat.

Om natuurbeschermers te helpen bij het dekken van de kosten van een eventuele vergunning, werd er een GoFundMe-campagne opgestart. Daar stond de teller maandagavond al op meer dan 25.000 dollar.

“De mensen voelden zich wanhopig en wilden iets positiefs doen dat kon helpen om deze beren in leven te houden. Ik denk dat we verrast waren door de grote hoeveelheid publieke steun die dit [initiatief] kreeg in zo weinig tijd”, zegt Lisa Robertson die als natuurbeschermer betrokken is bij de campagne.

Het is geen debat van jagers versus niet-jagers. Er is verdeeldheid in de jagersgemeenschap ontstaan over de vraag of grizzly’s mogen geschoten worden als trofeeën. Heather Lang Mycoskie, dierenrechtenactiviste

Verdeeldheid onder jagers

Volgens de autoriteiten in Wyoming leven er 700 grizzly’s in de regio van Yellowstone. De jacht op 22 van hen zal geen effect hebben op de totale populatie, klinkt het. Het departement voor Wild en Vis van Wyoming betreurt dat de sowieso al kleine kansen voor enthousiaste jagers om een grizzly te mogen schieten nu aanzienlijk zullen slinken.

Volgens Heather Lang Mycoskie, die zetelt in de nationale raad van de Humane Society in de VS gaat het hier niet om een debat tussen jagers en niet-jagers. “Er is verdeeldheid in de jagersgemeenschap ontstaan over de vraag of grizzly’s mogen geschoten worden als trofeeën.”