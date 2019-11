Jagersvereniging: “Stopzetting jacht op patrijs kan nadelig zijn voor soort” tvc

Bron: Belga 0 Dieren Een algemeen jachtverbod op de patrijs zou wel eens nadelig kunnen uitdraaien voor de soort als geheel. Dat zegt het bestuur van de Hubertus Vereniging Vlaanderen, die een ruime meerderheid van Vlaamse jagers vertegenwoordigt.

Vogelbescherming Vlaanderen vroeg vandaag in een open brief aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de jacht op de patrijs te sluiten om de uitsterving van de akkervogel te voorkomen.

Maar volgens de Hubertus Vereniging Vlaanderen is de achteruitgang van de patrijs hoofdzakelijk te wijten aan verlies van leefgebied en aan fel toegenomen predatie, door de vos maar evengoed door de plotse komst van de marter en de uitbreiding van het roofvogelbestand. “Toch krijgt de jager als enige de rekening gepresenteerd”, aldus de vereniging in het oktobernummer van het ledenmagazine De Vlaamse Jager.

Het helpt niet om een hele groep te diaboliseren wegens een paar uitzonderingen die aan overbejaging doen Hubertus Vereniging Vlaanderen

Bovendien zou uit het buitenland blijken dat een verbod niet per definitie gunstig uitdraait voor de patrijs. “Kijk naar Nederland: ondanks het sluiten van de jacht, blijft het aantal dalen.”

Het helpt niet “om een hele groep te diaboliseren wegens een paar uitzonderingen die aan overbejaging doen”, meent de jagersvereniging. “Veel beter is het om de Hubertus Vereniging Vlaanderen te steunen in haar modern wildbeheer en medestander te maken in de strijd tegen de excessen.”