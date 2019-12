Jagers doden ‘onderzoeksolifant’ en proberen slachtpartij te verdoezelen HAA

16 december 2019

10u11

Bron: The Independent 0 Botswana Twee professionele jagers hebben in Botswana een olifant doodgeschoten die deel uitmaakte van wetenschappelijk onderzoek. De overheid van het Afrikaanse land heeft de jachtvergunning van het duo ingetrokken, meldt The Independent.

De olifant werd eind november omgebracht door Michael Lee Potter en Kevin Sharp. Het dier droeg een halsband met gps-signaal en maakte deel uit van een wetenschappelijk onderzoek. Nadat de jagers de dikhuid hadden doodgeschoten, vernielden ze de halsband om de slachtpartij te verdoezelen.

Het ministerie van Milieu en Toerisme in Botswana heeft het over een “ongelukkig incident”. Zaterdag meldde het ministerie in een verklaring dat de vergunning van de jagers is ingetrokken. Potter is zijn permissie kwijt voor een onbepaalde periode, Sharp mag gedurende drie jaar niet meer jagen. De nationaliteit van de mannen is niet bekend. Beiden waren onbereikbaar voor commentaar, bericht Reuters.



Botswana heeft met ongeveer 130.000 stuks de grootste olifantenpopulatie van heel Afrika. President Mokgweetsi Masisi oogstte in mei van dit jaar nog wereldwijd kritiek omdat hij het jachtverbod op olifanten na vijf jaar weer had opgeheven. In een motivatie klonk het toen dat de ban op de jacht een toenemend aantal conflicten tussen mens en dier veroorzaakte.