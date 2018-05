Jager laadt wilde buffel die hij net heeft geschoten op pick-up. En dan keert ander dier van kudde zich tegen hem KVDS

30 mei 2018

18u19

Bron: The Citizen, Bosveld Review 20 Dieren In het noordoosten van Zuid-Afrika is een gruwelijk ongeval gebeurd tijdens een jachtpartij. Claude Kleynhans (54) – die een safaribedrijf heeft dat zich richt op jagers – had net met klanten een wilde buffel geschoten en was het karkas op zijn pick-up aan het laden, toen het fout ging. Een ander dier van de groep keerde zich tegen hem en viel aan.

De ex-vrouw van Kleynhans vertelde aan de Zuid-Afrikaanse krant The Citizen wat er precies gebeurde vorige week dinsdag, aan de oever van de Levuburivier. Volgens Corina van der Merwe was Kleynhans aan het kijken of de kust veilig was nadat hij met een groep klanten een buffel had geschoten, zodat ze het dier in hun wagen konden laden. Plots stormde een ander dier van de kudde op hen af. Het mannetje raakte daarbij met zijn hoorns een slagader in de lies van de man, zo vertelt zijn familie. De vader van drie overleed ter plaatse. Verder raakte niemand gewond.

Trofeeën

De diepgelovige Kleynhans baatte vlakbij Tzanen een safaribedrijf uit dat zich toespitst op jagers. Volgens de lokale krant Bosveld Review was de oud-politieman een ‘van de meest gerespecteerde ethische jagers van het land’ en joeg hij zowel voor conservatie als voor trofeeën. Volgens de prijslijst op de website van zijn firma Gruwela Safari betaalden klanten hem 2.850 dollar om hen te helpen een giraffe te schieten en 1.500 dollar voor een zebra. Maar hij begeleide op aanvraag ook groepen die op zoek wilden naar buffels, hyena’s, nijlpaarden en olifanten. (lees hieronder verder)

Sinds het dramatische ongeval wordt de Facebookpagina van de man overspoeld met de meest expliciete haatreacties van mensen die vinden dat hij zijn verdiende loon kreeg.

De Afrikaanse buffel is een van de ‘Big Five’, samen met de leeuw, het jachtluipaard, de neushoorn en de olifant. De buffel is geen bedreigde diersoort, maar jagen op het dier wordt in Zuid-Afrika toch streng in de gaten gehouden en is alleen toegelaten voor gespecialiseerde safaribedrijven.

Agressief

De buffel is overigens een gevaarlijke prooi, omdat hij erg agressief uit de hoek kan komen als hij in gevaar is. Als een dier van de kudde aangevallen wordt, zullen de anderen hem te hulp komen. En als ze gewond zijn, durven ze jagers zelfs in een hinderlaag te lokken.