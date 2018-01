Jager knalt leeuw neer en heeft ook tweede in vizier, maar krijgt zelf kogel door het hoofd en sterft FT

29 januari 2018

23u15 0 Dieren Een 75-jarige jager, op strooptocht in Zuid-Afrika, is afgelopen zaterdag op een wel erg bizarre manier om het leven gekomen. De man uit Kroatië had net een leeuw gedood en een tweede in zijn vizier, toen hij zelf een kogel door het hoofd kreeg. De politie tast voorlopig in het duister over wie het schot heeft afgevuurd.

Jelinic, gepassioneerd jager uit Kroatië, wilde enkele nieuwe 'trofeeën' schieten in Zuid-Afrika. De man was erheen getrokken met twee vrienden, omdat hij - zoals hij zelf verkondigde - "alles in Europa al een keer geschoten had". En dus verhuisde de 75-jarige Pero het afgelopen jaar naar Afrika om er zijn droom te verwezenlijken: hij wilde zo graag zijn collectie jachttrofeeën uitbreiden met een Afrikaanse leeuwenkop en huurde daarvoor al een jaar lang een hotelkamer.

Afgelopen weekend reisde hij met twee vrienden af naar Leeuwenbosch Lodge - op vier uur van Johannesburg -, een reservaat waar leeuwen in gevangenschap worden gehouden om ze makkelijk te kunnen jagen. Een 'sport' die al meermaals nationaal én internationaal werd veroordeeld omdat de dieren in een afgesloten, omheind gebied leven en geen kans hebben om te ontsnappen. Een ideaal scenario dus voor elke jager.

Alhoewel Jelinic perfect wist wat hij deed, liep het afgelopen zaterdag fout. Volgens de woordvoerder van de plaatselijke politie, Charlize van der Linden, hadden Jelinic en zijn vrienden net een leeuw neergeschoten toen ze een tweede exemplaar in hun vizier kregen. De jager vond echter niet de tijd om te schieten, want kreeg zelf een (verdwaalde) kogel door het hoofd. Wie die heeft afgeschoten, is nog niet duidelijk. De autoriteiten hebben een onderzoek naar moord geopend. De man werd nog met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten.

"Jelinic was 'verliefd' op groot en klein wild en altijd op zoek naar iets dat hij kon jagen. Hij wilde daarvoor de hele wereld rondreizen", vertelde zijn vriend aan een Kroatische krant. "Hij genoot ook zo hard van zijn welverdiende pensioen. Jammer genoeg stierf hij op de meest bedroevende manier, terwijl hij deed wat hij graag deed. Zijn kantoor - eigenlijk een jachthal - hing thuis vol trofeeën zoals herten- en berenkoppen."