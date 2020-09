Jager gedood door hert waarop hij met pijl en boog had geschoten HR

02 september 2020

15u19

Bron: Statesman Journal, USA Today 3 Dieren Een jager uit de VS is gedood door een groot hert dat hij zelf had beschoten met pijl en boog. Het dier raakte gewond, maar kon vluchten. Toen de jager een dag later op zoek ging naar het dier, werd de 66-jarige man zelf aangevallen. Hij overleefde het niet.

Het ongeval gebeurde zondag in Tillamook in de staat Oregon. De dag voordien was jager Mark David (66) op een privéterrein aan het jagen met pijl en boog. Hij slaagde erin een wapiti te schieten. Dat is het op een na grootste hert - alleen een eland is groter. Het dier raakte gewond, maar de jager slaagde er niet in het dier te vinden voor het donker werd.

De ochtend erna ging hij opnieuw zoeken, samen met de eigenaar van het terrein. Ze slaagden erin de wapiti te lokaliseren. Toen de jager hem wilde afmaken door opnieuw een pijl te schieten, viel de eland echter aan. “Hij spietste zijn gewei door de nek van het slachtoffer”, meldt de politie.

Volgens de politie is het dier nadien toch nog gedood. Het vlees is aan de lokale gevangenis geschonken.

