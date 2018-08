Jager aangevallen door zwarte beer die hij met pijl en boog had neergeschoten HR

29 augustus 2018

08u50

Bron: ABC7 5 Dieren Een Amerikaanse jager is zwaargewond geraakt nadat hij door een zwarte beer werd aangevallen. Die had hij kort daarvoor neergeschoten met pijl en boog. Maar hij maakte een kostbare inschattingsfout.

Van eind augustus tot begin september is het in de San Bernardino Mountains in California toegelaten om met pijl en boog op beren te jagen - vuurwapens zijn niet toegelaten. Maar vrijdag liep het helemaal mis. Drie jagers trokken samen op berenjacht. Eén van hen kreeg een zwarte beer van naar schatting 150 kilo in het vizier en schoot raak. Maar de ervaren jager maakte een fout. Hij dacht dat de beer dood was, en naderde zijn vangst te snel. De gewonde beer haalde zwaar uit. De jager raakte zwaargewond. Hij overleefde de aanval, maar over zijn huidige toestand is niets bekend.

Zeldzaam

De twee andere jagers die erbij waren, raakten niet gewond. De beer daarentegen overleed aan zijn verwondingen. "Aanvallen door beren zijn nochtans heel zeldzaam", zegt Patrick Foy van het California Department of Fish and Wildlife. "Maar een dier naderen dat gewond is geraakt, blijft altijd heel gevaarlijk. Het voelt zich bedreigd en zal zich met geweld verdedigen."