Jachttrofeeën van olifanten importeren uit Zambia of Zimbabwe was verboden in de VS. Trump draait dat nu terug

Dieren De Trump-administratie verwijst de ban op het importeren van jachttrofeeën van gedode olifanten in Zimbabwe en Zambia naar de vuilbak. Dat betekent dat Amerikanen binnenkort op de bedreigde Afrikaanse dieren kunnen jagen en naar believen slagtanden, hoofden en slurven mee naar huis kunnen nemen.

“Een verwerpelijke, schandalige actie”, laken dierenrechtenactivisten. Dat eerder ook triomfantelijke jachtfoto's van de zonen van president Donald Trump opdoken, doet de gemoederen alleen maar meer verhitten.

In 2014 stelde toenmalig president Barack Obama een verbod in op het importeren van jachttrofeeën van olifanten gedood in Zimbabwe en Zambia. De restricties werden in het leven geroepen omdat de Afrikaanse olifantenpopulatie stevig was gedaald en de Amerikaanse overheid via de US Endangered Species Act bedreigde diersoorten in andere landen wilde beschermen.

"Duurzame conservatie"

Volgens de Trump-administratie zal de maatregel helpen om de olifantenpopulaties beter te managen. "Legale, goed gereguleerde sportjacht als onderdeel van een sterk beheerprogramma kan in het voordeel zijn van het behoud van sommige soorten", stelt de US Fishing and Wildlife Service. De Safari Club International, een wereldwijd netwerk van jagers, is verheugd. "We appreciëren de inspanningen om barrières voor duurzame conservatie voor Afrikaans wild te verwijderen", reageert SCI-directeur Paul Babaz.

Dat president Trump de ban terugdraait gaat evenwel vooral gepaard met kritiek. Dierenorganisaties zijn woedend en spreken van een zware klap voor de internationale campagne tegen ivoorhandel, stroperij en jachttoerisme. Boos wordt herinnerd aan de verguisde foto’s van Trumps zonen Donald Junior en Eric Trump. Daarop poseerden zij apetrots met onder meer een geschoten luipaard en een staart van een geschoten olifant, na een gezellig potje jagen in Zimbabwe. Volgens Donald Junior was er geen sprake van "verspilling". "De dorpelingen waren heel blij met het vlees", reageerde hij op de commotie.

Het vuur van de ivoormarkt lijkt eindelijk een beetje uit te doven. Het laatste dat we nodig hebben is een plotse zuurstofboost van een ondoordachte beleidsverandering Save The Elephants

De organisaties beargumenteren dat de beslissing enkel maar illegale stroperij en doden van olifanten zal aanmoedigen. “Elke dag worden 100 olifanten vermoord”, stelt The Elephant Project. “Het zullen er nu alleen maar meer worden.” Ook Save The Elephants veroordeelt de zet. “Dit ondermijnt de belangrijke verboden in de ivoorhandel. Het vuur van de ivoormarkt lijkt eindelijk een beetje uit te doven. Het laatste dat we nodig hebben is een plotse zuurstofboost van een ondoordachte beleidsverandering." "We kunnen niet rechtstreeks controleren wat er gebeurt in andere landen”, vertelt Wayne Pacelle, voorzitter en CEO van de Humane Society of the United States aan CNN. "Maar wat we kunnen controleren is een restrictie op de import van stukken dieren. Met deze beslissing gaan olifanten die helemaal niemand lastigvallen, worden doodgeschoten door rijke Amerikanen." Pacelle wijst er ook op dat Zimbabwe "één van de meest corrupte landen ter wereld" is.

Twitter Donald Trump Jr met een olifantenstaart die hij net lijkt afgesneden te hebben in Zimbabwe.

Twitter Donald Junior en Eric Trump met een dood luipaard in Zimbabwe.