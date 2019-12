Jachtpartij in Franse Ardennen loopt compleet uit de hand: 158 everzwijnen gedood KVDS

03 december 2019

12u10 338 Dieren “Een bloedbad”: zo wordt een uit de hand gelopen jachtpartij van een lokale groep jagers in het Franse La Croix-Aux-Bois genoemd. Met 84 trokken ze woensdag de Ardennen in, op ongeveer 50 kilometer van de Belgische grens. Enkele uren en meer dan 300 kogels later bleken ze maar liefst 158 wilde everzwijnen gedood te hebben. De officiële Jachtfederatie van de Ardennen drukte al haar afschuw uit. Net als een jager die erbij was en alles zag gebeuren.

“Het was een waar bloedbad”, vertrouwde de man – die niet bij naam genoemd wil worden – toe aan de Franse krant L’Ardennais. “Enkele dieren bleven gewond achter, sommige zijn nooit gevonden en andere waren te zwaar toegetakeld om nog mee te nemen. Er was geen enkele eer te halen.”

“Geen enkel respect”

Volgens de jager worden normaal gezien niet meer dan 40 everzwijnen gedood bij een jachtpartij. “Er was geen enkel respect voor de dieren. Dit mag nooit meer gebeuren”, getuigt hij.





Het verhaal wordt ook op afschuw onthaald bij andere jagers. Onder meer bij Jean-Michel Delahaut, de voorzitter van een privévereniging voor jagers die ook actief is in La Croix-Aux-Bois. “Als het waar is, sta ik er niet achter. Zoiets is niet aanvaardbaar”, klinkt het.

De voorzitter van de Jachtfederatie van de Ardennen (Fédération de chasse des Ardennes) is dezelfde mening toegedaan. Jean-Pol Gambier snapt ook niet dat er op een bepaald moment geen einde aan de jacht werd gemaakt, toen de teller van het aantal dode dieren opliep. “Ik veroordeel het aantal dieren dat gedood werd”, zegt hij onomwonden. “Dit is niet goed voor het imago van de jacht.”

Imago

Ook Jacky Desbrosse denkt er zo over, de vicevoorzitter van de Franse Jachtfederatie. “We doen veel moeite om het imago van jagen in onze maatschappij te verbeteren”, zegt hij. “Incidenten zoals dit zijn onacceptabel en druisen in tegen onze meest elementaire ethiek.” (lees hieronder verder)

De helft van de jagers die bij de bewuste jachtpartij betrokken waren, blijken lid van de lokale vereniging l’Amicale de la chasse du chêne paté. De anderen waren genodigden. René Debrosse leidde de jacht en hij verdedigde zich al op de Franse nieuwssite Le Point. “Het was een ongelukkig toeval”, repliceert hij. “Ethisch gezien gaat het inderdaad om veel dieren, ik heb liever dat we er maar 20 tot 30 per dag schieten, maar dit kies je niet.”

Champignonseizoen

Volgens de man zaten er uitzonderlijk veel everzwijnen in het stuk bos omdat het champignonseizoen bijna voorbij is en de rust in het woud is teruggekeerd.

Ondanks de negatieve reacties dreigen er geen sancties voor de vereniging. De Jachtfederatie van de Ardennen heeft dit seizoen het doden van 370 everzwijnen toegelaten. l’Amicale de la chasse du chêne paté mag daarvan 80 procent voor haar rekening nemen, wat neerkomt op 296 dieren. Volgens René Debrosse zit de vereniging na de “recordjacht” van vorige week op 220 dieren.