Italië maakt jacht op bruine beer na geniale ontsnapping over elektrisch hek kv

17 juli 2019

23u54

Bron: BBC, The Guardian 0 Dieren Na een ontsnappingspoging een superheld waardig, wordt een bruine beer in Italië momenteel op de hielen gezeten door jagers. De bruine beer, genaamd M49, werd zondag gevangen, omdat het dier als een gevaar voor mensen en boerderijdieren wordt beschouwd. Enkele uren later slaagde de beer er echter in om alweer te ontsnappen.

De 149 kilogram zware M49 klom over drie elektrische hekken en een vier meter hoge muur. Parkwachters zetten met speurhonden de jacht in. De beer houdt zich momenteel vermoedelijk op een bos nabij Trente.

Maurizio Fugatti, de gouverneur van Trente, heeft de autoriteiten de toestemming gegeven om de beer neer te schieten. Als het dier over een elektrisch hek “van 7000 volt kan klauteren”, dan toont dat aan hoe gevaarlijk de beer is, stelt hij.



Dierenrechtenactivisten reageren furieus op de beslissing en ook de Italiaanse minister van Milieu noemt het bevel van Fugatti “absurd”. “De ontsnapping van M49 uit de omheining kan geen rechtvaardiging zijn voor handelingen die tot zijn dood zullen leiden”, reageert milieuminister Sergio Costa.

De regionale dienst voor wild en bosbeheer deelde aan de BBC mee dat de beer enkel gedood zou worden als hij een gevaar vormt voor mensen. “Deze beer heeft geprobeerd om woningen binnen te gaan en zal dat waarschijnlijk opnieuw doen. In dat geval kan zich een gevaarlijke situatie voordoen”, zegt woordvoerder Claudio Groff.

“Superkrachten”

De Italiaanse afdeling van natuurbeschermingsorganisatie WWF vraagt hoe het mogelijk is dat de beer over het elektrisch hek kon klimmen. De organisatie gaat ervan uit dat het hek vermoedelijk “niet fatsoenlijk werkte, aangezien beren niet kunnen vliegen”.

Volgens Groff verbleven sinds 2007 meerdere andere “probleemberen” binnen het elektrisch hek en dat zonder problemen. “De erg dappere en sterke” buur gaf niet om de elektrische schokken, zegt hij.

In lokale media en op sociale media wordt de beer geroemd om zijn “superkrachten” en zijn indrukwekkende ontsnapping. De hashtag #fugaperlaliberta - Italiaans voor #ontsnappingvoorvrijheid - doet de ronde op Twitter terwijl fans de beer aanmoedigen om uit de klauwen van de jagers te blijven.

King Kong

M49 maakt deel uit van het projec Life Ursus. Hij is een van de 50 à 60 beren in de regio van Trente. Sinds 1990 proberen natuurbeschermers de bruine beren opnieuw te introduceren in de regio, waar ze werden uitgeroeid door jagers.

In een verklaring laat Life Ursus weten dat milieu- en dierenrechtenorganisaties gerechtelijke stappen voorbereiden tegen de provincie wegens haar “wrede, ongerechtvaardigde en irrationele” maatregelen. Ze vrezen ervoor dat M49 hetzelfde lot beschoren is als King Kong. “We weten allemaal hoe King Kong afloopt: het beest verdedigt zichzelf, maar gaat uiteindelijk ten onder. Hetzelfde script werd al geschreven voor M49", luidt het in de verklaring.