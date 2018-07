Is ratten doden de oplossing om koraalriffen te redden? Arne Adriaenssens

De koraalriffen zijn bedreigd. De wetenschap vreest dat de meerderheid van deze prachtige duikersparadijzen, het einde van de eeuw niet zullen halen. Toch is niet alle hoop verloren. Volgens het vooraanstaande wetenschapsmagazine Nature kunnen we ze nog redden zonder onze voeten nat te maken. Wat we moeten doen: ratten doden.

Ten midden van de Indische oceaan ligt de Chagosarchipel, een verzameling van 60 paradijseilanden. Toen de ontdekkingsreizigers hier in de zestiende eeuw voet aan wal zetten, lieten ze onbewust ratten achter op twee derde van die eilanden. Die deden hun reputatie eer aan en plantten zich in sneltempo voort.

Vandaag, vijf eeuwen later, zien we de grote impact die de knaagdieren hebben gehad op het fragiele ecosysteem. Op de ratloze eilanden is de lucht gevuld met een allegaartje aan vogels. Op de plekken waar ratten leven, fladdert er niets rond. En dat schaadt het koraal.

Natuurlijke meststof

De riffen zijn een schakel in een complexe cyclus van ratten, vogels en uitwerpselen. Wanneer de vogels over de riffen vliegen, valt hun ontlasting in de zee. Het goedje is rijk aan stikstof waardoor het een natuurlijk meststof is voor het koraal.

Het stifstofgehalte bij vogel-eilanden zou tot 2,5 keer zo hoog zijn als bij ratteneilanden. Dit doet de planten op de eilanden en de koralen rondom floreren. Ook de vissen die er leven zouden sneller groeien en gezonder zijn. Het ecosysteem in zijn geheel zou zelfs resistenter zijn tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Mochten we de ratten op deze eilanden uitroeien, zouden we waarschijnlijk het afsterven van de riffen kunnen voorkomen. Aangezien de dieren er geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze nu al vijf eeuwen ongehinderd voortplanten.