Is het einde nabij voor de koala’s? Expert meent dat dieren “functioneel zijn uitgestorven” na bosbranden KVE

24 november 2019

18u36

Bron: Australian Koala Foundation, MSN 0 Dieren Mogelijk is het al te laat om de geliefde koala nog van de uitroeiing te redden nadat bosbranden maar liefst tachtig procent van de natuurlijke habitat van het dier in Australië hebben verwoest. Volgens Deborah Tabart van de ‘Australian Koala Foundation’ is de diersoort “functioneel uitgestorven”.

De organisatie schat dat de afgelopen twee maanden meer dan 1.000 koala’s de dood vonden tijdens de bosbranden in New South Wales en Queensland. En zelfs wanneer de dieren de natuurramp heelhuids zijn doorgekomen, worden ze in hun bestaan bedreigd. Hun habitat is door de bosbranden enorm klein geworden en het duurt maanden vooraleer de eucalyptus weer aangroeit. Bovendien wordt er amper regen voorspeld waardoor de leefomstandigheden nog moeilijker worden.

Er zouden hooguit 80.000 koala’s in de vrije natuur overblijven waardoor de diersoort als “functioneel uitgestorven” kan worden beschouwd. ‘Functioneel uitgestorven’ verwijst naar een diersoort waarvan de populatie is gedaald tot het punt waarop ze niet langer een belangrijke rol kan spelen in het ecosysteem en voldoende jongen kan voortbrengen.

Deborah Tabart roept de Australische regering op om dringend actie te ondernemen en de koala’s afdoende te beschermen. “Deze dieren zijn even belangrijk als het Groot Barrièrerif - het grootste koraalrif ter wereld. Dus dan zou je toch denken dat de regering er alles wil aan doen om ze te redden”, besloot ze.

