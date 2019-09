Exclusief voor abonnees Is een viervoeter in huis nog van deze tijd? Eline Delrue

12 september 2019

08u43

Bron: De Morgen 9 Dieren Van onze kat maken we een huismus. Honden schieten vol stress. En onze konijnen knuffelen we haast dood. Een huisdier hebben veroorzaakt dierenleed én is ook nog eens belastend voor het milieu, stellen experts. Is een viervoeter in huis nog wel van deze tijd?

Onlangs op het terras van een landelijke brasserie, één tafel naast ons. Een meisje komt aangehold en roept het uit. “Mama, ik wil een hangbuikvarkentje!” Ze wijst naar de bijbehorende boerderij. “Kijk hoe schattig ze zijn.” Eén uur later betaalt het gezin de lunch, het minivarken krijgen ze er gratis bovenop. Jolijt alom bij de nieuwe baasjes. Maar, zo gonst het op het terras: wat als dat varkentje straks het huis verbouwt, 100 kilo weegt en de strakke tuin tot een modderpoel omwroet? Hoe schattig is het dan nog? En welk lot is het dier dan beschoren?

Meer dan ooit zien we onze viervoeters als een volwaardig lid van het gezin, bemerken experts. Maar nu we met zijn allen meer wakker liggen van dierenleed dringt ook deze ethische vraag zich op: is het wel nog van deze tijd om een huisdier te houden? En hoe gemeen is dat eigenlijk voor die beesten zelf?

