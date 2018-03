Is dit kunst? Video van levend verbrande kippen ontlokt woede van dierenliefhebbers HR

13 maart 2018

09u50

Bron: Le Parisien 10 Dieren Een bizar kunstwerk verhit de gemoederen in Frankrijk. Het werk toont videobeelden van kippen die aan hun poten zijn opgehangen en levend verbrand worden. Kunstenaar Adel Abdessemed zegt dat een speciaal product gebruikt werd om elk mogelijk leed te vermijden.

Hedendaagse kunst is vaak bedoeld om de toeschouwer te choqueren. Dat is waarschijnlijk ook wat de Frans-Algerijnse kunstenaar Adel Abdessemed wil doen in het Museum van Hedendaagse Kunst in Lyon (MAC Lyon). Een van zijn werken in een tentoonstelling die vorige week startte, toont een onophoudelijke lus met videobeelden van kippen die zijn opgehangen en levend verbrand worden. Dierenliefhebbers zijn gechoqueerd. "Dit is pure mishandeling", klinkt het.

Het museum heeft al gereageerd op de kritiek. "De video is gemaakt in Marokko door technici die gespecialiseerd zijn in dit soort effecten. Ze maken gebruik van een speciaal product. De kippen zouden slechts drie seconden aan het effect zijn blootgesteld, onder strikte controle van de technici en de kunstenaar om elk mogelijk leed te vermijden." Het museum wijst er ook op dat het werk op voorhand duidelijk is aangekondigd en dat bezoekers die de beelden niet wensen te zien, ze makkelijk kunnen vermijden. De kunstenaar zou het product overigens ook op zichzelf gebruikt hebben voor het werk 'Je suis innocent'.

"Dit is geen kunst, het is wreedheid tegen dieren", klinkt de kritiek. "Of de beelden nu getrukeerd zijn of niet, de kippen zijn ondersteboven opgehangen, worden zo tentoongesteld aan toeschouwers en de vlammen op hun lichamen zijn een een angstaanjagende en traumatische ervaring voor deze bewuste en intelligente wezens." Het museum heeft voorlopig geen plannen om het werk te verwijderen. Het werk wordt normaal gezien nog tot 8 juli tentoongesteld.

Kunstenaar Adel Abdessemed is onder meer ook bekend van het vijf meter hoge standbeeld dat hij maakte van Zinedine Zidane die tijdens de WK-finale van 2006 een kopstoot gaf aan de Italiaan Materazzi, waarna hij met een rode kaart van het veld gestuurd werd.