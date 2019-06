Is deze ‘struisvogel’ van 450 kilo de grootste en zwaarste vogel die ooit in Europa leefde? LH

27 juni 2019

11u22

Bron: National Geographic 0 Dieren Wetenschappers hebben op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim een bot ontdekt van een ruim 3,5 meter grote vogel die anderhalf tot twee miljoen jaar geleden leefde in Oost-Europa. Het beest dat niet kon vliegen, zou bijna 450 kilo hebben gewogen en de grootste van zijn soort in Europa zijn geweest. Dat meldt National Geographic. De Pachystruthio dmanisensis was drie keer zwaarder dan de gewone struisvogel, die tot 150 kilo kan wegen.

Het dijbeen dat vorige zomer door Russische onderzoekers in een grot aan de Zwarte Zee werd ontdekt, verkeerde nog in een erg goede staat waardoor wetenschappers veel testen en vergelijkingen konden uitvoeren met andere loopvogels die gelijken op struisvogels. De ontdekking staat ook beschreven in het wetenschapsblad Journal of Vertebrate Paleontology.

De soort was wel al eerder beschreven na een vondst in Georgië, maar er was nooit eerder een schatting gemaakt van omvang en gewicht van het dier. Het dier doet denken aan een hedendaagse struisvogel, maar de Pachystruthio dmanisensis zou drie keer zo zwaar zijn geweest. Verschillende wetenschappers vermoeden nu dat er op de beesten gejaagd werd door de homo erectus, een van de vroegste menselijke soorten die 1,9 miljoen tot 140.000 jaar geleden leefde. Voor andere wetenschappers is die hypothese dan weer pure speculatie.

Zeldzame vondst

“We dachten al langer dat dergelijk grote vogels in Madagaskar, Nieuw Zeeland en Australië leefden, deze vondst is een bewijs dat dit ook in Europa het geval was”, aldus Helen James, curator in het Smithsonian National Museum of Natural History in Washington. Volgens paleontoloog James Hansford, die gespecialiseerd is in prehistorische vogels, is de vondst van een fossiel dan ook “extreem zeldzaam en waardevol”.

De Pachystruthio dmanisensis is trouwens niet de allerzwaarste ooit. Die eer komt toe aan de Vorombe Titan, een uitgestorven olifantsvogel die tot duizend jaar geleden op Madagaskar leefde. Het dier, waarvan de naam ‘grote vogel’ in het Grieks betekent, kon drie meter lang worden en meer dan 800 kilo wegen. Vliegen kon hij ook niet.