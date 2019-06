Is deze norse kat de opvolger van 's werelds bekendste 'Grumpy Cat'?

03 juni 2019

Louis, een Perzische kat die de hele tijd boos kijkt, is misschien wel de opvolger van de ‘Grumpy Cat’. De kat die in het echt Tardar Sauce heet, overleed vorige maand. Met 2,7 miljoen volgers op Instagram is het een van de bekendste katten ter wereld. Maar fans van het dier moeten niet langer treuren. Louis lijkt de perfecte opvolger. De kat uit Texas kijkt altijd boos, of hij nu met zijn beste vriend speelt of knuffelt met zijn baasje.