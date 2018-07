Inwoners Brits stadje op zoek naar twee ontsnapte tarantula's... die een spanwijdte van wel 25 centimeter kunnen hebben bvb

16 juli 2018

14u58

Bron: The Guardian 4 Dieren In het Britse stadje Somercotes heeft een vrouw drie kleine tarantula's in potjes aangetroffen op een parkeerterrein. Blijkt dat een voertuig over twee andere potjes gereden is waarbij er twee 'grotere exemplaren' ontsnapt zouden zijn. De buurt is er niet gerust in, want de beestjes kunnen een spanwijdte hebben van wel 25 centimeter.



Kristy Ludlam, een inspecteur van de RSPCA (de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming in Groot-Brittannië), kreeg vorige donderdag een telefoontje van een vrouw die volledig van streek was. Volledig te begrijpen, toen ze hoorde waarover het ging. De vrouw had op een parkeerterrein in het Britse Somercotes drie kleine tarantula's aangetroffen. Ze was enorm bang van de beestjes dus besliste ze de dierenbescherming te contacteren.

Nog twee 'grotere spinnen'

Maar daar eindigt het verhaal niet. "Het lijkt erop dat er iemand over twee andere potjes gereden is waarin ook tarantula's zaten. De chauffeur vertelde de vrouw die ons belde dat hij twee 'grotere spinnen' (waarschijnlijk de ouders) had zien wegvluchten. Ze werden tot op heden nog niet teruggevonden", aldus Ludlam.



"We verzamelden alle potjes en brachten ze naar een expert die er drie kleine tarantula’s in vond. "Hij bewaart alle potjes warm en veilig, omdat er mogelijk nog meer eitjes kunnen uitkomen", vertelt Ludlam.

Spanwijdte tot wel 25 centimeter

De twee grotere tarantula's zijn dus waarschijnlijk kunnen ontsnappen uit hun potjes. Het zou om de Braziliaanse zalmroze vogelspin gaan. Een van ‘s werelds grootste soorten waarvan de spanwijdte van de poten tot wel 25 cm kan gaan.

De spinnen zijn gedeeltelijk roze en leven meestal in Braziliaanse bossen. Ze eten insecten, hagedissen, muizen en af en toe kleine vogels.

Experts zeggen dat de ontsnapte tarantula’s niet lang zullen overleven vanwege het Britse klimaat. Toch heeft het ongekende warme weer van de afgelopen weken ervoor gezorgd dat ze toch langer zullen kunnen overleven dan verwacht.

Ongerust

De eigenaar van een nabijgelegen honden- en kattenfokkerij zegt dat ze erg bezorgd is. "We hebben de dierenartsen gevraagd ons te adviseren over wat we moeten doen. We gaan ook allemaal het gebied doorzoeken om er zeker van te zijn dat ze hier niet zijn. En het zeker melden als we ze wel aantreffen', aldus Sarah Towndrow.

"De tarantula's kunnen de dieren hier echt schade berokkenen, dus we zullen hen nauwlettend in de gaten houden. Er zijn veel plaatsen waar ze zich kunnen verstoppen, dus de zoektocht zal zeer grondig moeten gebeuren."

De dierenbescherming meldt dat de drie geredde tarantula’s verzorgd worden door dierenartsen tot er een nieuw baasje voor hen gevonden is.