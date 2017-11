Inspectie haalde in 2014 dieren weg bij nieuwe voorzitter Olmense Zoo IVI

07u17

De Olmense Zoo zal morgen opnieuw de deuren openen, nadat de dierentuin in oktober gesloten werd door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De zoo heeft verschillende veranderingen doorgevoerd voor de dieren én heeft ook een nieuwe voorzitter aangesteld. Maar nu blijkt dat die nieuwe voorzitter, Koen Van Romaey, enkele jaren geleden zelf nog het onderwerp was van een onderzoek naar dierenverwaarlozing. In 2014 haalde de inspectie tien dieren weg op zijn kinderboerderij Klein Vossen Park in Montenaken. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Minister Weyts had de Olmense Zoo op 11 oktober laten sluiten na herhaaldelijke overtredingen. De dierentuin kreeg op 10 november een nieuwe vergunning, nadat verschillende aanpassingen werden doorgevoerd. Zo werden onder andere dierenverblijven aangepast en werden een aantal dieren ook verhuisd. Directeur Karel Verheyen zette een stap opzij en Koen Van Rompaey werd de nieuwe voorzitter.

Maar volgens een inspectieverslag werden op 1 december 2014 een hele waslijst aan overtredingen vastgesteld in het private kinderboerderij Klein Vossen Park van Van Rompaey. De hygiëne zou in verschillende hokken ondermaats geweest zijn, meerdere dieren hadden geen toegang tot proper water of zelfs onvoldoende voedsel en ze waren slecht verzorgd. Enkele dieren vertoonden zelfs uitdrogingsverschijnselen of waren te mager.

Geen drinkbaar water

Verschillende dieren, zoals varkens en honden, hadden geen of te kleine schuilplaatsen. Ze hadden ook geen toegang tot een hok waar de temperatuur in de winter niet onder het vriespunt zakt. Voor sommige andere dieren beschikte de kinderboerderij dan weer niet over de juiste vergunning. Dat bevestigt Dierenwelzijn aan Het Belang van Limburg.

Zeven wasberen, twee wasbeerhonden en een stekelvarken waren er het ergst aan toe. De dieren zaten in koude en vuile kooien. Zo zaten de wasberen in een donker binnenhok dat enorm vervuild was met uitwerpselen. Hun vacht hing daardoor vol met klitten. De wasbeerhonden en het stekelvarken hadden dan weer geen drinkbaar water.

Geen proces of boete

De inspecteur had het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek gevraagd om de tien dieren te komen ophalen. Er werd een proces-verbaal opgemaakt dat werd overgedragen aan het parket. Koen Van Rompaey is nooit veroordeeld en heeft ook nooit een boete moeten betalen, omdat het de eerste feiten waren die hem ten laste werden gelegd.

Minister Weyts zal niet ingrijpen nu Van Rompaey voorzitter is van de Olmense Zoo. “Deze zaak is geseponeerd door het parket”, zegt de woordvoerder van Ben Weyts, Jeroen Tiebout. Hij voegt er nog aan toe dat het kabinet van de minister niet de macht heeft om te bepalen wie in de bestuursraad van een vzw mag zetelen.

Koen Van Rompaey vindt de oprakeling van zijn dossier irrelevant. “Dit heeft niets te maken met de Olmense Zoo", zegt hij. "Er is trouwens nog een procedure hangende omdat ik het oneens was met wat mij toen ten laste werd gelegd.”