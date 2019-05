Insectenweek: leg de vliegenmepper maar neer! kv

25 mei 2019

05u11

Bron: Belga 0 Dieren Omdat de angst voor insecten nog vaak groot is en om te vermijden dat we al te snel naar de vliegenmepper grijpen, start vandaag de derde nationale Insectenweek. Het tweejaarlijkse evenement voorziet dit jaar honderd activiteiten over heel België om kennis te maken met al die nuttige insecten.

Het doel van de Insectenweek is het respect voor deze kleine dieren te vergroten, want ze bevolken de aarde al 400 miljoen jaar en zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Insecten zijn onontbeerlijk voor de bestuiving van groenten en fruit, helpen soms moorden oplossen, kunnen drugs en explosieven opsporen en verminderen de inzet van insecticiden omdat ze zelf schadelijke insecten bestrijden.

Uit onderzoek blijkt echter dat sommige insectenpopulaties er zorgwekkend snel op achteruit gaan. Mensen moeten insecten dus snel beter leren kennen en ze leren beschermen.

De meer dan 100 activiteiten die zich over heel België verspreiden zullen de bezoeker onderdompelen in de boeiende en nuttige wereld van de insecten. Zo is er de activiteit "op leven en dood", waar het raakvlak tussen erfgoed op een begraafplaats en biodiversiteit ontdekt wordt.

Vandaag tijdens de openingsdag staat er in het park naast het Museum voor Natuurwetenschappen een inventarisatie van de fauna en flora op het programma die gratis open is voor iedereen.

Alle activiteiten zijn terug te vinden op www.insectenweek.be.