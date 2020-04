Indrukwekkende reis van monniksgier Brinzola komt na de doortocht in België abrupt tot een einde AW

Bron: Natuurpunt 0 Dieren De reis van de exotische (lees: Spaanse) monniksgier - die in mei 2019 heel wat kijklustige vogelaars lokte na haar landing in België – kent een noodlottig einde. Een maand geleden werd ze in Noorwegen teruggevonden met een gebroken vleugel: die betekent het einde van haar avontuur.



De nacht van 8 op 9 mei 2019 besloot de Spaanse monniksgier, die de naam Brinzola kreeg, uit te rusten in de Vlaamse velden. In Schriek (Heist-op-den-Berg) daalde ze neer. Niet onopgemerkt: dankzij de satellietzender die de vogel met zich meedroeg wisten geïnteresseerden exact waar ze was. Bij het ochtendgloren werd de monniksgier – nog maar de tweede die ooit gespot werd in ons land – overrompeld door tal van kijklustige vogelaars.



Na de volkstoeloop in ons land trok Brinzola verder noordwaarts. Nadat ze acht landen had doorkruist, en zo’n 3.000 kilometer had gevlogen bereikte ze uiteindelijk Rogeland, in het zuiden van Noorwegen. Daar bleef ze een paar maanden terwijl ze zich tegoed deed aan de ‘lokale specialiteiten’. Zo werd de gier gespot terwijl ze at van een dood rendier.

Maar in maart bleek er iets grondig mis te zijn. Volgens de gps-coördinaten van de vogel, bleef ze ter plaatse ‘trappelen’. Toen een team op 20 maart ging kijken wat er aan de hand was met de avontuurlijke Brinzola, vonden ze het arme beest terug – in een gebied met veel windmolens - met een gebroken vleugel. Het team bracht de gier naar een gespecialiseerd opvangcentrum, maar al snel bleek dat haar vleugel niet meer te redden was. Dat betekent dat ze wellicht nooit meer vrijgelaten kan worden.

De grootste roofvogel van Europa

Met een vleugelspanwijdte van ruim 2,5 meter is de monniksgier de grootste roofvogel van Europa. Het verenkleed is vooral donkerbruin met een typische lichte, vuilbruine ‘gierenkraag’. De soort broedt in droge, woeste bergen en uitgestrekte bossen met heuvels of rotspunten. Monniksgieren leven van aas en kunnen met hun krachtige snavel gemakkelijk dode schapen en geiten (of rendieren) openscheuren. Het is een zeer zeldzame roofvogel die tot voor kort sterk in aantal afnam. De wereldpopulatie wordt geschat op 7.800 à 10.500 paar, verdeeld over 2.300 tot wel 2.500 gieren in Europa. De grote meerderheid daarvan leeft in Spanje. Daarnaast leven er nog 5.500 tot 8.000 paar in Azië.



Hoewel de Europese populatie het goed lijkt te doen, gaat de grotere Aziatische populatie er op achteruit. Monniksgieren sterven vooral doordat ze eten van vergiftigd aas dat wordt uitgelegd om roofdieren uit te roeien. Jammer genoeg wordt de soort ook nog bejaagd, onder andere in China waar vooral de veren van de roofvogels erg in trek zijn.