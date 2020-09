Indrukwekkend hoe Australiër enorme krokodil in bedwang houdt: “Blijf, zit, zit!” KVE

17 september 2020

11u04

Bron: Instagram, The Guardian 0 Dieren Krokodillen zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Maar Matt Wright doet het tóch wanneer hij een exemplaar tegenkomt in een rivier in de Australische deelstaat Northern Territory. De video spreekt boekdelen.



Voor de meeste mensen zou de aanblik van een naderende krokodil met wijd open mond de schrik van hun leven betekenen. En hun angst zou terecht zijn, vermits ontmoetingen tussen zoutwaterkrokodillen en mensen meestal een dodelijke afloop kennen voor die laatsten. Maar niet zo voor Matt Wright, de zogenoemde ‘outback wrangler’.

De Australiër is met een team boomstammen aan het verwijderen uit de rivier wanneer ‘Bonecruncher’ zijn pad kruist.



Het is trouwens niet de eerste keer dat de Australiër deze krokodil tegenkomt.



Sterker nog, het duo lijkt in de loop der jaren een bijzondere relatie te hebben ontwikkeld.



“Hij blijft ons volgen”

“Blijf, zit, zit!”, roept Matt naar de krokodil. Maar Bonecruncher wil van geen wijken weten. “We krijgen geen werk gedaan, hij blijft ons volgen”, klinkt het in het filmpje. “Bonecruncher is een absolute plaag, wanneer we houtblokken in het water willen opruimen”.

De outback-wrangler, die schittert in een televisieshow met dezelfde naam, duwt met zijn hand de bek van de krokodil meermaals naar beneden. En Bonecruncher laat het allemaal gebeuren. Het lijkt wel een spelletje waarvan enkel Matt en Bonecruncher de spelregels kennen.

Bonecruncher is een krokodil met een laag zelfbeeld en hij hangt rond op plekken waar er geen andere grote krokodillen zijn Matt Wright

Matt legt uit waarom hij zich zo op zijn gemak voelt bij Bonecruncher. “Hij is een krokodil met een laag zelfbeeld en hij hangt rond op plekken waar er geen andere grote krokodillen zijn.”

De Australiër vertelt dat de krokodil al zeven jaar ‘kent’. En dat het reptiel kwetsbaar is geworden nadat hij een oog en een deel van zijn kaak heeft verloren. “Dit is uiteraard geen normaal gedrag voor een zoutwaterkrokodil.”

“Het is geweldig om te zien dat dit kan met een wilde krokodil, maar onthoud dat zoutwaterkrokodillen de meest agressieve krokodillen ter wereld zijn en al vele mensen hebben gedood,” waarschuwt hij tot slot.