Indonesiërs werken samen om gestrande potvissen te redden

09u39

Bron: CNN, WWF Indonesia 0 WWF Indonesia Dieren Opvallende foto’s tonen de wanhopige poging van een mensenmassa om potvissen gestrand aan de kust van Aceh, Indonesië te redden.

Tien potvissen raakten maandag vast te zitten toen ze te dicht bij de kust zwommen, meldt WWF Indonesia. Zes dieren konden door de inspanningen van de marine, dierenactivisten en locals gered worden. Drie potvissen dreven te ver af en stierven op het strand. Een andere kolos was eerst succesvol terug in de zee geleid maar dreef terug af, waardoor hij alsnog omkwam.

“Het is niet duidelijk hoe de potvissen gestrand raakten”, vertelt Dwi Aryo Tjiptohandono van WWF Indonesia. “We stellen een onderzoek in.” Hij voegt eraan toe dat de vrees bestaat dat de zes geredde potvissen zullen terugkeren naar de vier dode dieren, waardoor ze opnieuw in moeilijkheden kunnen komen. Dat is mogelijk ook de reden waarom de groep in de eerste plaats in de problemen kwam. “De sterke sociale band bij sommige soorten walvissen kunnen massale strandingen veroorzaken als één van hen door ziekte, verwondingen, accidentele navigatiefouten of oude leeftijd richting het strand stuurt”, stelt Project Jonah, een walvisliefdadigheidsinstelling uit Nieuw-Zeeland.

Sinds het begin van dit jaar zijn volgens Whale Stranding Indonesia zo'n 30 dieren gestrand, waaronder potvissen, dolfijnen en lamantijnen.

EPA Zes potvissen konden gered worden.

EPA Voor onder meer deze potvis kon geen hulp meer baten.

REUTERS Een dierenarts onderzoekt een van de overleden potvissen.

